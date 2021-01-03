MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Komuta Türkiye’de
ABONE OL
03.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Komuta Türkiye’de

Türkiye, Ukrayna Krizi sırasında kurulan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’nin komutasını Polonya’dan devraldı

Komuta Türkiye’de

Türkiye, Ukrayna krizi sırasında Rusya’ya karşı caydırıcı güç olarak hayata geçirilen NATO bünyesindeki “Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti”nin (VJTF) komutasını devraldı. DW Türkçe’nin aktardığına göre 2019 yılında Almanya, 2020’de de Polonya’nın öncülük ettiği kuvvetin komutası, 31 Aralık 2021’e kadar Türkiye’de olacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bu çerçevede, toplamda 6 bin 400 kişilik askeri personelden oluşan güce 4 bin 200 piyade ile destek verecek. NATO’dan yapılan açıklamada, Türk gücünün, Türkiye’de son teknolojiyle üretilen silahlı araçlar, tanksavar roketleri ve obüslerle katıldığı bildirildi.
Gücün geri kalan 2 bin 200 askeriyse Arnavutluk, Macaristan, Karadağ, Polonya, Romanya, İtalya, Letonya, Slovakya, İspanya, İngiltere ve ABD ordularına mensup askerlerden oluşuyor.

‘Mızrak ucu!’

“NATO‘nun mızrak ucu” diye nitelendirilen VJTF, Ukrayna Krizi sırasında Rusya’ya karşı caydırıcı bir kuvvet olarak hayata geçirilmişti.
Ani sevk kararlarına seri şekilde yanıt verebilecek şekilde tasarlanan VJTF’ye bağlı öncü kuvvetlerin, gerektiğinde en geç 72 saat içinde sevk edilmeye hazır olmaları gerekiyor. Bu da, nöbetteki askeri personelin bulunduğu yeri kesinlikle terk etmemesi ve her an hazır halde olması anlamına geliyor.

VJTF gücünün komutasının Türkiye tarafından üstlenilmesi, NATO içinde, Türkiye ile yaşanan sorunlara rağmen askeri iş birliğinin sorunsuz bir biçimde devam ettiğinin işareti olarak kabul ediliyor. ABD kısa bir süre önce Türkiye’ye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi temin ettiği için yaptırım uygulama kararı almıştı.

Evini ikici kez ateşe verdiAydın'da yaşadığı apartmanı ateşe veren bir şahsın gözaltına alınacağı sırada polislerden ilginç talebi görenleri şaşırttı. Şikayet üzerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen şahıs, daha güzel görünmek amacıyla üzerindeki kıyafetleri değiştirmek için ekiplerden izin istedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başkent polisinden DEAŞ operasyonu

Başkent polisinden DEAŞ operasyonu

Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

Trump tatilden niye erken döndü?

Trump tatilden niye erken döndü?

‘Kadın cinayetleri yüzde 21 azaldı’

‘Kadın cinayetleri yüzde 21 azaldı’

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet