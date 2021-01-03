Komuta Türkiye’de

Türkiye, Ukrayna krizi sırasında Rusya’ya karşı caydırıcı güç olarak hayata geçirilen NATO bünyesindeki “Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti”nin (VJTF) komutasını devraldı. DW Türkçe’nin aktardığına göre 2019 yılında Almanya, 2020’de de Polonya’nın öncülük ettiği kuvvetin komutası, 31 Aralık 2021’e kadar Türkiye’de olacak.



Türk Silahlı Kuvvetleri, bu çerçevede, toplamda 6 bin 400 kişilik askeri personelden oluşan güce 4 bin 200 piyade ile destek verecek. NATO’dan yapılan açıklamada, Türk gücünün, Türkiye’de son teknolojiyle üretilen silahlı araçlar, tanksavar roketleri ve obüslerle katıldığı bildirildi.

Gücün geri kalan 2 bin 200 askeriyse Arnavutluk, Macaristan, Karadağ, Polonya, Romanya, İtalya, Letonya, Slovakya, İspanya, İngiltere ve ABD ordularına mensup askerlerden oluşuyor.



‘Mızrak ucu!’



“NATO‘nun mızrak ucu” diye nitelendirilen VJTF, Ukrayna Krizi sırasında Rusya’ya karşı caydırıcı bir kuvvet olarak hayata geçirilmişti.

Ani sevk kararlarına seri şekilde yanıt verebilecek şekilde tasarlanan VJTF’ye bağlı öncü kuvvetlerin, gerektiğinde en geç 72 saat içinde sevk edilmeye hazır olmaları gerekiyor. Bu da, nöbetteki askeri personelin bulunduğu yeri kesinlikle terk etmemesi ve her an hazır halde olması anlamına geliyor.



VJTF gücünün komutasının Türkiye tarafından üstlenilmesi, NATO içinde, Türkiye ile yaşanan sorunlara rağmen askeri iş birliğinin sorunsuz bir biçimde devam ettiğinin işareti olarak kabul ediliyor. ABD kısa bir süre önce Türkiye’ye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi temin ettiği için yaptırım uygulama kararı almıştı.