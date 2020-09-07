Kongo Hakkında Bilgiler; Kongo Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

1959’da bağımsızlığını ilan eden Kongo, resmi olarak bayrağını bu tarihte göndere çekmiştir. 1969-1991 döneminde komünist rejim, bayraklarını Sovyetler Birliği bayrağına benzeyen orak-çekiçli bir bayrak kullanmıştır. Rejim değişikliğiyle birlikte 1991’de yeşil-sarı-kırmızı renklerden oluşan bayrak kullanılmaya başlanmıştır. Ülkenin öne çıkan ve en çok ziyaret edilen şehirleri de Brazzaville, Ouesso, Owando, Pointe-Noire’dır.



Kongo Nerededir?



Kongo, Afrika kıtasının batısında Güney Atlas Okyanusu kıyısında yer alıyor. Batıda Gabon, kuzeyde Kamerun ve Orta Afrika Cumhuriyeti, güneybatısında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, güneyde Angola ile komşudur.



Ülkenin coğrafyasını Kongo nehri oluşturuyor. Ülke, Kongo havzasının kuzeybatı ucunda bulunuyor. Kongo ve Ubangi nehirleri ülkenin doğu ve güneydoğu sınırlarını oluşturuyorlar. Kongo nehrinin oluşturduğu Malebo Havuzunun bir kıyısında Kongo’ya ait Brazzaville, diğer kıyısında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa bulunuyor. Bu konum itibariyle Brazzaville ve Kinşasa dünya üzerinde birbirine yakın iki başkent statüsünü kazanmış oluyorlar.



Ekvator çizgisi neredeyse Kongo’yu ortadan ikiye bölüyor. Ülke ekvator kuşağında olduğu için tropikal iklim hakimdir. Ülkede yılın her mevsiminde benzer sıcaklık ve nem görülüyor. Ülkenin %65’i kıraç olup, kum ve çakıl içeren iri taneli kumlardan oluşuyor. Geriye kalan bölüm ormanlık alanlardan oluşuyor. Ülke, vahşi yaşam ve doğal ortam hususunda zengindir. Yabancı ziyaretçiler safari, doğal yaşam ve Afrika kültürü için bu ülkeyi ziyaret ediyorlar.



Kongo Nüfusu Ne Kadardır?



Kongo’nun nüfusu 2020 yılının ilk yarısı itibariyle 5518087 kişidir. Nüfus değişim oranı %2,56’dır. 341500 kilometrekare alana sahip ülkede, kilometre başına 16 kişi düşüyor.



Kongo halkının %98’si kendilerini Bantu etnik grubu olarak kabul ediyorlar. Nüfusun %40’ Bantu’nun bir kolu olan Baskongo ve Vil-Kongo, %25’i %25'i Batéké, 'si Mboschi, 'i Kuyu ve %6’sı da Bavili etnik gruplarından oluşuyor.



Ülkenin kuzeydoğusundaki ormanlık ve bataklık alanda yaşayan Pigmeler, nüfusun %1’ini oluşturuyorlar. Ülke genelinde az da olsa Avrupalı yaşıyor.



Kongo Başkenti Neresidir?

Kongo’nun başkenti Brazzaville’dir. Resmi kayıtlarda ve yazışmalarda Kongo’nun ismi, komşusu Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karışmasın diye Kongo-Brazzaville olarak geçiyor.



Brazaville, Kongo’ya bağlı 12 bölge/şehir içinden en büyük ve gelişmiş olanıdır. Kongo nehrinin bir göl gibi geniş bir havuz oluşturduğu bölgede kurulmuştur. Şehir, 100 kilometrekarelik alanıyla, ülkenin en küçük idari merkezi olmasına karşın 1.400.000'i aşan nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir.



Brazzaville, Afrika’nın en gözde şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kültürel zenginliği, tarihi ve doğal canlı hayatıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ülkenin en yüksek binası Nabemba Kulesi, Plateau Ville Pazarı, Aziz Anne Bazilikası, Livingstone Şelaleleri, Kongo Nehri Rapidleri, Marien Ngouabi Müzesi gezilecek yerler arasında öne çıkan yerlerdir.



Kongo Para Birimi Nedir?



Kongo’da ortak para birimi olar CFA (Afrika Finansal Topluluğu) Frangı kullanıyor. CFA Frangı; Fransa eski sömürgesi olan 12 Afrika ülkesinin, Portekiz sömürgesi olan Gine Bissau ve eski İspanyol sömürgesi olan Ekvator Ginesi’nin ortak kullandığı para birimidir.



Kongo’nun kullandığı Orta Afrika CFA Frangıdır. Bir CFA Frangı 0,013 Türk Lirasıdır.



Kongo Resmi Dili Nedir?



Kongo, Fransız sömürgesinin getirdiği etkiyle hala resmi dil olarak Fransızcayı kullanıyor. Fransızca dışında, Lingala ve Kituba dilleri de ülke içinde yaygın olarak kullanılıyor. Lingala, ülkenin kuzey bölgesinde nüfusun yarısı tarafından konuşuluyor. Kituba dili de ülkenin güney bölgelerinde nüfusun geneli tarafından konuşuluyor.



Bu resmi ve yarı resmi diller dışında ülkede yaşayan yerel halk arasında Kikongo, Mbosi, Koyo ve Teke dilleri de konuşuluyor.



Kongo ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Kongo’nun doğusu ile Türkiye arasında saat farkı bulunmuyor. Ancak ülkenin batısı ile Türkiye arasında bir saat fark bulunuyor. Kongo’nun batı bölgesi, Türkiye’den bir saat geridir.