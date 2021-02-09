09.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Kongo’da Ebola tekrar dirildi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde, yetkililerin ülkedeki son salgının sona erdiğini açıklamasından sadece 3 ay sonra, bir kadının Ebola’dan ölmesi ülkeyi alarma geçirdi.
Kongo’nun Butembo şehrinde söz konusu kadının virüs nedeniyle öldüğünün belirlenmesinin ardından ülkede Ebola’nın “yeniden dirildiği” belirtildi. Ölen kadının daha önceki Ebola salgınında enfekte olmuş bir adamla evli olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, olay hakkında çalışmaların başlatıldığını bildirdi. Duyuru, virüsün 1976’da Ebola Nehri yakınında keşfedilmesinden bu yana Kongo’daki 12’nci Ebola salgınının başlangıcını işaret ediyor. Ebola’nın tekrar dirilmesinin, halihazırda ülkede var olan koronavirüs salgınıyla mücadeleyi olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.
"Çay içerken" üstündeki çatı iki sokak öteye uçtuBursa'nın Osmangazi ilçesinde, kuvvetli lodostan dolayı bir apartmanın çatısı koparak iki sokak uzağa uçtu. Apartman sakini Mustafa Dilek, olay sırasında binanın çatı katında çay içtiğini söyleyerek,"Vidalar yerinden kopmaya başladı ilk başta. O sırada ellerimi ve yüzümü kapatıp korunmaya çalıştım. Çok korktum. Bir anda rüzgar geldi, kopardı" dedi.