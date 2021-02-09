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09.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Kongo’da Ebola tekrar dirildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde, yetkililerin ülkedeki son salgının sona erdiğini açıklamasından sadece 3 ay sonra, bir kadının Ebola’dan ölmesi ülkeyi alarma geçirdi.

Kongo’da Ebola tekrar dirildi

 

Kongo’nun Butembo şehrinde söz konusu kadının virüs nedeniyle öldüğünün belirlenmesinin ardından ülkede Ebola’nın “yeniden dirildiği” belirtildi. Ölen kadının daha önceki Ebola salgınında enfekte olmuş bir adamla evli olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, olay hakkında çalışmaların başlatıldığını bildirdi. Duyuru, virüsün 1976’da Ebola Nehri yakınında keşfedilmesinden bu yana Kongo’daki 12’nci Ebola salgınının başlangıcını işaret ediyor. Ebola’nın tekrar dirilmesinin, halihazırda ülkede var olan koronavirüs salgınıyla mücadeleyi olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

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