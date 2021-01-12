12.01.2021 - 11:30 |
Kongre baskınının ardından koronavirüse yakalandılar!
ABD'de geçen hafta Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasının ardından, Temsilciler Meclisi'nin iki Demokrat Partili üyesinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.
75 yaşındaki Bonnie Watson Coleman ile 55 yaşındaki Pramila Jayapal, Trump destekçileri binayı bastığı sırada, 200'e yakın diğer kongre üyeleriyle birlikte küçük bir odada sığınmak zorunda kalmışlardı.
Jayapal, Cumhuriyetçi kongre üyelerinin bazılarının maske takmayı reddettiğini belirtti ve bu tavrı "bencil budalalık" olarak niteledi.