Kongre baskınının ardından koronavirüse yakalandılar!

75 yaşındaki Bonnie Watson Coleman ile 55 yaşındaki Pramila Jayapal, Trump destekçileri binayı bastığı sırada, 200'e yakın diğer kongre üyeleriyle birlikte küçük bir odada sığınmak zorunda kalmışlardı.

Jayapal, Cumhuriyetçi kongre üyelerinin bazılarının maske takmayı reddettiğini belirtti ve bu tavrı "bencil budalalık" olarak niteledi.