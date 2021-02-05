MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kongre'yi korumanın maliyeti yaklaşık 500 milyon dolar!
ABONE OL
05.02.2021 - 09:56 | | AA

Kongre'yi korumanın maliyeti yaklaşık 500 milyon dolar!

ABD’de 6 Ocak’taki Kongre baskının ardından binaya konuşlandırılan Ulusal Muhafızların maliyetinin yaklaşık yarım milyar dolar olduğu bildirildi.

Kongre'yi korumanın maliyeti yaklaşık 500 milyon dolar!

ABD’li yetkililer, Kongre binasını korumak için başkente 4 bölgedeki 50 eyaletten getirilen yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız’ın maliyetinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu açıkladı. Söz konusu maliyet tutarının muhafızların eyaletlerden Washington’a ulaşımı, maaşları, barınma, sağlık ve gıda gereksinimlerini kapsadığını belirten yetkililer, söz konusu tutarın muhafızlar gelecek ay başkentten ayrılana kadar ilgili masrafların karşılanmasına yetmesini beklediklerini kaydetti. Ulusal Muhafızların gelecek ay ortasında başkentten ayrılması bekleniyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici, 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü. Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici, Kongre'ye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı. Çıkan çatışmalarda, 1'i polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongre'ye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

    Eren-7 Mercan Munzur operasyonu başladıİçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Hakimi çıldırtan dava! ‘Burayı evlilik programına çevirdiniz’

    Son dakika: Hakimi çıldırtan dava! ‘Burayı evlilik programına çevirdiniz’

    Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

    Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

    Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

    Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

    AÖL kayıt yenileme 2021 ücreti ne kadar, ne zaman ve nasıl yapılır? Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

    AÖL kayıt yenileme 2021 ücreti ne kadar, ne zaman ve nasıl yapılır? Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet