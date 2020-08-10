MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Köpeğini arabada bıraktı, ölen hayvan için dava açılıyor
ABONE OL
10.08.2020 - 14:45 | | AA

Köpeğini arabada bıraktı, ölen hayvan için dava açılıyor

Belçika'da güneş altında bıraktığı aracın içine köpeğini kilitleyerek hayvanın ölmesine neden olan kadın, hakim karşısına çıkacak.

Köpeğini arabada bıraktı, ölen hayvan için dava açılıyor

Yerel basındaki haberlere göre, hayvan hakları için çalışmalar yürüten GAIA adlı örgüt, adı açıklanmayan kadın hakkında şikayette bulunma kararı aldı.

Brugges kentinde meydana gelen olayda, köpeğin, bir saatten fazla süre bir hastanenin otoparkına park edilen ve çok ısınan aracın içinde havasız kalarak öldüğü belirtildi.

Örgütün başkanı Michel Vandenbosch, tüm farkındalık kampanyalarına ve geçmişteki benzer olaylara rağmen bazı kişilerin köpeklerini araçlarında bırakmayı sürdürdüğünü söyledi.

Vandenbosch, "Uyarıları dikkate almayanlar bunun sonuçlarına katlanmalı. Sahipleri tarafından korunması gerekirken, sahiplerinin hataları yüzünden masum hayvanların ölmesinden artık bıktık." dedi.

Ülke yasalarına göre, böyle bir davranış 12 bin avroya kadar para ve 6 aya kadar hapisle cezalandırılıyor.

Belçika'da 2018'de benzer bir olayda köpek ölmemesine rağmen sahibine ceza verilmişti.

GAIA yetkililerinin verdiği bilgiye göre, güneşli havalarda araçların içindeki sıcaklık çok kısa sürede 50 dereceyi aşabiliyor.

Hava sıcaklığı 21 derece olduğunda güneşte bırakılan bir aracın içindeki hava 10 dakikada 32 dereceye, 30 dakikada 40 dereceye, bir saatte ise 45 dereceye yükseliyor. Hava sıcaklığı 30 dereceyi aştığında ise araç içi sıcaklığı çok daha yüksek derecelere ulaşıyor.

Hayvanların araçta uzun süre bırakılmaması, kısa süreli durumlarda da aracın gölgeye park edilmesi ve camının aralıklı bırakılması tavsiye ediliyor.

Tek bir parçası bile değişmeyen otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyorSivas’ta yaşayan İzzet Gül, tek bir parçası bile değişmeyen 28 yaşındaki otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bolu’da caddeye sosyal mesafeli banklar koyuldu

Bolu’da caddeye sosyal mesafeli banklar koyuldu

Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

ÖSYM DGS soru ve cevapları için tıklayınız! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM DGS soru ve cevapları için tıklayınız! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber