MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kore’ler yine birbirlerine ‘küstü!’
ABONE OL
10.06.2020 - 07:00 |

Kore’ler yine birbirlerine ‘küstü!’

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında patlak veren “broşür krizinin” ardından Pyongyang yönetimi, Seul’u yeniden “düşman” ilan etti.

Kore’ler yine birbirlerine ‘küstü!’

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA’nın haberinde, irtibat bürosundaki acil iletişim hattının ve başkanlık sarayları arasındaki kırmızı hattın kesileceği belirtildi. İki ülke yetkilileri ortak irtibat ofisi aracılığıyla her gün iki kez görüşüyordu. Ancak Güney Kore, önceki gün 21 aydır ilk kez Kuzey Kore yetkililerinin telefona çıkmadığını açıklamıştı. Son günlerde Kuzey Kore, Güney Kore’deki aktivistlerin sınırda içinde “hükümet karşıtı” broşürlerin yer aldığı balonları uçurmasına tepki gösteriyordu. İki ülke liderleri, 2018’de bir araya gelerek ilişkileri düzeltmişti.

2 gün önce kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiAydın'ın Kuşadası ilçesinde, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ormanlık alanda korkunç cinayet!

Ormanlık alanda korkunç cinayet!

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlandı! 41 ilin valisi değişti

Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlandı! 41 ilin valisi değişti

Sıradaki Haber