Kore’ler yine birbirlerine ‘küstü!’

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA’nın haberinde, irtibat bürosundaki acil iletişim hattının ve başkanlık sarayları arasındaki kırmızı hattın kesileceği belirtildi. İki ülke yetkilileri ortak irtibat ofisi aracılığıyla her gün iki kez görüşüyordu. Ancak Güney Kore, önceki gün 21 aydır ilk kez Kuzey Kore yetkililerinin telefona çıkmadığını açıklamıştı. Son günlerde Kuzey Kore, Güney Kore’deki aktivistlerin sınırda içinde “hükümet karşıtı” broşürlerin yer aldığı balonları uçurmasına tepki gösteriyordu. İki ülke liderleri, 2018’de bir araya gelerek ilişkileri düzeltmişti.