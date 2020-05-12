Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 9 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ülkedeki toplam can kaybının 264 olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 42 bin 925'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 15 bin 257 olduğu bilgisine yer verildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 75'e ulaştığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca ülkedeki vaka sayısının 10 bin 277'ye çıktığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 1526 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 25 bin 149'a yükseldiği belirtildi.

Virüs kaynaklı yeni can kaybının kaydedilmediği ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 19'a ulaştığı ifade edildi.

Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 olarak açıklanmıştı.