‘Korkunç bir filmi izlemek gibiydi!’

Öğretim görevlisi olan ve durumu Milliyet’e değerlendiren Yusuf Büyükdağ ile ABD’li eşi Alison Link, Floyd’un öldürüldüğü anlara ilişkin videoyu sosyal medyada ilk gördüklerinde “Yine mi?” diye düşündüklerini kaydetti. Alison Link, “Ülkede ve Minnesota’da daha önce benzer olayları gördük. Sanırım ben ve birçok Amerikalı için, bu görüntü, New York’ta 2014’te çok benzer şekilde öldürülen Eric Garner’a olanları anımsatıyor. ‘Nefes alamıyorum’ sloganı, o olaydan bu yana siyahi vatandaşların polis baskısını tanımlamak için kullanıldı. Aynı kelimeleri söyleyen başka bir siyahiyi görmek, tekrar tekrar korkunç bir film izlemek gibiydi” ifadelerini kullandı.

Çift, Floyd’un ölümünü izleyen diğer 3 polisin müdahale etmemesine şaşırdıklarını belirtirken, gösterilerde yanan binaların ya da yağma videolarının dünya basınında geniş yer alırken barışçıl protestoların daha az gösterildiğinin altını çizdi. Büyükdağ, göstericilerin yerel işletmeleri koruma çabalarının geri planda kaldığını belirtirken Alison da, “Örneğin, bir arkadaşımla önceki gecelerden kalan grafitileri temizlemek için sokağa çıktık. Birçok kişi yürüyüş yapıyordu ya da bisiklete biniyordu. Pek çok kişi temizlik yaptığımız için teşekkür etti. İnsanlar hala bu şehirle gurur duyuyor ve bir çoğu ileride değişimi göreceğimiz konusunda umutlu” dedi. Büyükdağ, bununla birlikte bir Türk olarak ülkede ırkçılığa uğramadığını ve siyahilere sergilenen ırkçı davranışların her zaman daha fazla olduğunu sözlerine ekledi.