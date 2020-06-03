MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ‘Korkunç bir filmi izlemek gibiydi!’
ABONE OL
03.06.2020 - 07:00 | | Pelin AYKIN

‘Korkunç bir filmi izlemek gibiydi!’

ABD’nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd’un polisçe öldürülmesi ve bu olay sonrasında başlayan ve ülkeye yayılan protesto gösterileri, bölgede yaşayan Türklerin de gündeminde.

‘Korkunç bir filmi izlemek gibiydi!’
Pelin AYKIN

Öğretim görevlisi olan ve durumu Milliyet’e değerlendiren Yusuf Büyükdağ ile ABD’li eşi Alison Link, Floyd’un öldürüldüğü anlara ilişkin videoyu sosyal medyada ilk gördüklerinde “Yine mi?” diye düşündüklerini kaydetti. Alison Link, “Ülkede ve Minnesota’da daha önce benzer olayları gördük. Sanırım ben ve birçok Amerikalı için, bu görüntü, New York’ta 2014’te çok benzer şekilde öldürülen Eric Garner’a olanları anımsatıyor. ‘Nefes alamıyorum’ sloganı, o olaydan bu yana siyahi vatandaşların polis baskısını tanımlamak için kullanıldı. Aynı kelimeleri söyleyen başka bir siyahiyi görmek, tekrar tekrar korkunç bir film izlemek gibiydi” ifadelerini kullandı.

Çift, Floyd’un ölümünü izleyen diğer 3 polisin müdahale etmemesine şaşırdıklarını belirtirken, gösterilerde yanan binaların ya da yağma videolarının dünya basınında geniş yer alırken barışçıl protestoların daha az gösterildiğinin altını çizdi. Büyükdağ, göstericilerin yerel işletmeleri koruma çabalarının geri planda kaldığını belirtirken Alison da, “Örneğin, bir arkadaşımla önceki gecelerden kalan grafitileri temizlemek için sokağa çıktık. Birçok kişi yürüyüş yapıyordu ya da bisiklete biniyordu. Pek çok kişi temizlik yaptığımız için teşekkür etti. İnsanlar hala bu şehirle gurur duyuyor ve bir çoğu ileride değişimi göreceğimiz konusunda umutlu” dedi. Büyükdağ, bununla birlikte bir Türk olarak ülkede ırkçılığa uğramadığını ve  siyahilere sergilenen ırkçı davranışların her zaman daha fazla olduğunu sözlerine ekledi. 

‘Korkunç bir filmi izlemek gibiydi’

Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meslekçiler tarih yazdı

Meslekçiler tarih yazdı

Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

Koronavirüsün artırdığı teknoloji bağımlılığı için daldı

Koronavirüsün artırdığı teknoloji bağımlılığı için daldı

Sıradaki Haber