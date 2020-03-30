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30.03.2020 - 10:53 | | AA

Korkunç... İşçileri 6 gün fabrikaya kilitleyip maske diktirdi!

Güney Afrika’da işçileri fabrikaya kilitleyerek zorlamaske ürettiren 1 kişi gözaltına alındı.

Korkunç... İşçileri 6 gün fabrikaya kilitleyip maske diktirdi!

Yerel basındaki haberlere göre, Güney Afrika’nın Durban şehrindeki bir maske üretim tesisinde 6 gündür kapalı tutularak zorla çalıştırılan işçiler, polisin yardımıyla kurtuldu.

İnsanlık dışı koşullarda kapalı tutulan 14 işçinin, hiçbir ücret almadan çalıştırıldığı tespit edildi.

Fabrika bekçilerinin, çalışanları kurtarmaya gelen polisleri içeri almamak için direndiği de aktarıldı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu Güney Afrika’da, vaka sayısı bin 280’e çıktı.

Ülkede, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

    Corona virüs testinden kaçan kadın yakalandıAdana'da, bir rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yapılmasına karar verilince kaçan kadın, polis tarafından yakalanıp sağlık ekiplerince tekrar hastaneye götürüldü.
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