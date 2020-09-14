Korkunç manzara... Evinin havuzunda bulundu!

Kitapları çok satan bir gerçek suç yazarı, yürümeye başlayan çocuğuyla oynarken geçirdiği tuhaf kazanın ardından hayatını kaybetti.

Diğer eserlerinin yanında Dancing with Death (Ölümle Dans) ve Picture Perfect: The Jodi Arias Story (Kusursuz: Jodi Arias'ın Hikayesi) kitaplarıyla tanınan Shanna Hogan, çocuğuyla oynarken Phoenix, Arizona'daki yüzme havuzunda başını çarparak öldü.

37 yaşındaki Hogan, 27 Ağustos'ta eşi Matt LaRussa tarafından suda bilinçsiz halde bulundu ve hemen hastaneye kaldırıldı.

1 Eylül'de hayatını kaybettiği hastaneye kaldırıldı. Çiftin can yeleği giyen çocuğu zarar görmemişti.

New York Times çok satanlar listesinde yer alan Hogan, aynı zamanda Arizona Eyalet Üniversitesi Walter Cronkite Gazetecilik ve Kitle İletişim Okulu'nda misafir profesördü.

The Arizona Republic'e konuşan arkadaşı Christia Gibbons, "O herkesi önemserdi ve ister arkadaşlık ister kişisel konularda rehberlik ya da akıl hocalığı olsun, hayatlarını daha iyi hale getirmek için elinden geleni yapardı" dedi.

Hogan'ın editörü Charles Spicer şöyle ekledi: "Shanna Hogan cesur bir gazeteci, yetenekli bir yazar, doğuştan bir podcast yıldızı ve sevgi dolu, hevesli bir anneydi. İlk kez anne olmuştu.

"Editörü olarak konuşursam, birlikte çalışmak için bir düştü, dört dörtlük bir profesyoneldi; aynı zamanda doğal sıcaklığı ve nefis eğlence anlayışıyla nazik ve düşünceli bir insandı.

Hogan'ın şerefine bir gofundme hesabı da açıldı. Hogan'ın dul eşi şöyle yazdı: "Aşkım cennetten iki oğluna bakıyor. Onu çok özledik. Yardım eden herkese teşekkür ederim."