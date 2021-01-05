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05.01.2021 - 19:59 | | AA

Korkunç tablo! Morglarda yer kalmadı...

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının en yoğun görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, morglarda cenazeleri koyacak yeterli yer bulunamadığı bildirildi.

Korkunç tablo! Morglarda yer kalmadı...

 

Güney Afrika Ulusal Cenaze Defin Memurları Derneği Başkanı Muzi Hlengwa, devlet televizyonu SABC'ye yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan kaynaklanan can kayıpları nedeniyle cesetleri koyacak yer bulmakta güçlük çekildiğini belirtti. 

"Daha önce böyle bir durumla hiçbir zaman karşılaşmamıştık." diyen Hlengwa, cenaze memurlarının yoğun baskı altında çalıştığını ve sıklıkla Kovid-19'a yakalandığını ifade etti. 

Hlengwa, mezarlıklarla yer bulunamadığı için defin işlemlerin geciktiğini hatta gece yapıldığını anlatarak tabut tedarikinde dahi zorlandıklarını ifade etti. 

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 113 bini aşarken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bin 11'e yükseldi. 

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuşları durdurmuştu.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 5 Ocak 20201 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.
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