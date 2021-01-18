MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Korkutan araştırma! Kovid-19'a yakalananlar 5 ay sonra...
ABONE OL
18.01.2021 - 18:08 | | AA

Korkutan araştırma! Kovid-19'a yakalananlar 5 ay sonra...

Yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatanların üçte birinin taburcu edilmelerini izleyen ilk 5 ay içinde solunum yolu rahatsızlıkları ve kardiyovasküler sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ortaya koydu.

Korkutan araştırma! Kovid-19'a yakalananlar 5 ay sonra...

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun, University College London ve Leicester Üniversitesi ile yürüttüğü çalışma çerçevesinde Kovid-19'u atlatan 47 bin 780 kişi takip edildi.

Çalışmada hastaların yaklaşık yüzde 30'unun (14 bin 140 kişi), Kovid-19'u atlattıktan sonraki 140 gün içinde kardiyovasküler sorunlarda artış, solunum güçlüğü ve yüksek şeker şikayetleriyle tekrar hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerin yüzde 12,3'ünün hayatını kaybettiği gözlendi.

Kovid-19'u atlattıktan sonraki ilk 5 ayda solunum güçlüğü gelişenlerin sayısının 6 bin 85 olduğu, bunlar arasında tekrar hastaneye kaldırılma riski en yüksek grubu, yaşlılar ile Afrika-Asya kökenlilerin oluşturduğuna dikkat çekildi.

Araştırmanın bulguları henüz hakemli dergide yayınlanmazken, incelenen hastaların yaş ortalamasının 65 olduğu, 2020'nin ilk 8 ayında Kovid-19 tanısıyla hastaneye kaldırıldıkları ve iyileşmelerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.

University College London'ın İngiltere'deki nöroloji dergisi Brain'de yayımlanan araştırması da Kovid-19 ile deliryum, beyin iltihabı, felç ve sinir hasarı gibi nörolojik komplikasyonlar arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştu.

Doğum gününde hayatını kaybettiKayseri'nin Kocasinan ilçesinde 13. kattan betona zemine düşen genç, doğum gününde hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... ÖSYM duyurdu! İşte 2021 sınav takvimi

Son dakika... ÖSYM duyurdu! İşte 2021 sınav takvimi

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Feci olay! Kahreden detay ortaya çıktı

Feci olay! Kahreden detay ortaya çıktı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet