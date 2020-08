Korkutan rekor

Koronavirüs vakaları tüm uyarılara karşın durdurulamıyor. Öyle ki yazın sıcaktan azalır denilen koronavirüs vakaları geçtiğimiz temmuz ayında azalacağına arttı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, geçtiğimiz haziran ayında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük ortalama sayısı 4 bir 600 idi. Ancak geride bıraktığımız temmuz ayında Kovid-19 hastalığından ölenlerin sayısı günlük ortalama 5 bin 200 oldu.

Geçtiğimiz cuma günü ise dünya genelindeki yeni koronavirüs vakalarında rekor artış gerçekleşti. DSÖ geçen cuma günü son 24 saatte kayda geçen küresel yeni koronavirüs vaka sayısının 292 bin 527 olduğunu açıkladı.

En büyük artışın ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’da görüldüğü bildirildi. Bu dört ülkede artan toplam can kaybı sayısının 6 bin 812 olduğu belirtildi. DSÖ’nün 24 Temmuz tarihli yeni vaka sayısı artışı ise 284 bin 196’ydı. Aynı tarihte can kaybı 9 bin 753 arttı. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre küresel günlük vaka sayısı 674.038 oldu. Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı yer 156 bini geçen ölü sayısıyla ABD, can kaybının en yüksek olduğu ikinci ülke de 92 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya. ABD’de mayıs ayında bu yana en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldı.



Ülkede son 24 saatte 1453 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dün itibarıyla dünyada koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu geçti,. Kovid-19’dan bugüne kadar 684 bine yakın sayıda can kaybı oldu, 11 milyondan fazla hasta iyileşti. DSÖ ayrıca pandeminin son altı aylık durumunu inceledi ve Kovid-19’un etkilerinin yıllarca görülebileceği uyarısında bulundu.

Fransa ve İspanya’da vaka sayısı artıyor



Önlemlerin hafifletildiği Fransa’da, mayıs ayından bu yana ilk defa yedi günlük vaka sayısı 1000 eşiğini geçti. Fransa anakarasında koronavirüs vakalarının sayısının bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 54 arttığı açıklandı. Fransa Kamu Sağlığı Kurumu’nun açıklamasına göre artış tüm yaş gruplarında görülürken, en çok 20-30 yaş arasındaydı.



Fransa’da yoğun bakımdaki hasta sayısı sabit kalsa da hastaneye kaldırılan kişi sayısı arttı. Son 24 saatte 1.377 kişide koronavirüs tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 oldu. Fransa’da toplam vaka sayısı 187 bini, ölü sayısı 30 bini geçti. İspanya’da da sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığı haziran ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. Ülkede yeni vaka sayıları iki gün üst üste 1000’ün üzerine çıktı. İspanya’da toplam vaka sayısı 335 bini, ölü sayısı ise 28 bini geçti.



Rusya: Aşının klinik denemeleri tamamlandı



Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, “Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik denemeleri tamamlandı ve kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor” dedi. Muraşko, aşının kaydının yapılmasından sonra ilk önce sağlık çalışanları ve öğretmenlere yapılmaya başlanacağı bilgisini paylaşarak, bu grupların aynı anda gözlem altına alınacağını belirtti. Bakan Muraşko, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın ekimden itibaren daha fazla toplu aşılama yapmayı planladığını da vurguladı. Vektor Viroloji Enstitüsü’nün geliştirdiği aşı adayının da klinik deneme aşamasında olduğunu hatırlatan Muraşko, bunun yanı sıra birkaç ay içinde iki aşı adayının daha gönüllüler üzerinde denenmesi için başvuru yapılmasını beklediklerini kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 28 Temmuz itibarıyla dünya genelinde Kovid-19’a karşı 25 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 139 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.



İran’da son 24 saatte koronadan 216 ölüm



İran’da koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 216 kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 16 bin 982’ye çıktı. İran’da 2 bin 548 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 306 bin 752’ye ulaştığı açıklandı.



Almanya’da protesto!



Almanya’nın başkenti Berlin’de koronavirüs tedbirleri protesto edildi! “Querdenken 711” adlı bir oluşum tarafından Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri için binlerce kişi kent merkezindeki Unter den Linden Caddesi’nde toplandı. Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, maske takma ve mesafe kuralları gibi Kovid-19’dan dolayı alınan tedbirlerin eleştirildiği dövizler ve pankartlar taşıdı. Gösteride, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Sağlık Bakanı Jens Spahn aleyhine sloganlar da atıldı.



Berlin polisinden yapılan açıklamada, hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle gösteriyi düzenleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.



Tarikat liderine Kovid gözaltısı



Güney Kore’deki koronavirüs vakalarının üçte birinden fazlasıyla ilişkilendirilen Shincheonji Kilisesi tarikatının lideri, üyelerine ilişkin bilgileri gizlediği gerekçesiyle gözaltına alındı. 200 binden fazla müridi olan tarikatın 89 yaşındaki lideri Lee Man-hee, İsa Peygamber’in pelerinini giydiğini ve kendisiyle birlikte 144 bin kişiyi cennete götüreceğini iddia ediyor. Tarikatın üyeleri arasında 5 bin 200 koronavirüs vakası tespit edilmişti. Bu, Güney Kore’deki vakaların yüzde 36’sına karşılık geliyor.



Koronavirüs salgınının, “tarikatının büyümesini engellemeye çalışan şeytanının işi” olduğunu söyleyen Lee, müritlerinin adlarını ve toplanma yerlerini polisten gizleyerek hükümetin salgını kontrol altına alma çabalarını engellemekle suçlanıyor. Lee’nin Shincheonji Kilisesi’ne yapılan bağışlardan zimmetine 5.6 milyar won (yaklaşık 4,7 milyon dolar) geçirdiği de söyleniyor. Suwon bölge mahkemesinin tutuklama emrine onay vermesinden sonra Lee’nin gözaltına alındığı bildirildi.



Şoförlere dövüş sanatı eğitimi



BBC’nin haberine göre, İtalya’nın başkenti Roma’da çok sayıda toplu taşıma şoförünün Kovid-19 kurallarını uygulamaya çalışırken şiddete uğraması üzerine şoförlere dövüş sanatı dersleri verilmeye başlandı. Ülkede son günlerde yolculara maske takma kuralını hatırlatmaları gibi nedenlerle saldırıya uğrayan otobüs şoförü sayısında artış yaşanıyor. Roma’da şehir içi toplu taşımadan sorumlu Atac şirketinin çalışanlarına, son bir ayda maske takma tartışması sırasında 40’tan fazla saldırı oldu. Bunun üzerine şoförlerin bağlı olduğu sendika üyelerine savunma sporları kursu düzenledi. En son geçen gün maskesiz bir yolcu, “Maskeni tak” diyen şoförü dövdü. Diğer yolculara çok yakın oturan bir adam da uyarılınca bıçak salladı.

Huzurevlerinde hızlı artış



Avustralya’da salgının merkezi olan Victoria eyaletinde yaşlı bakımı sektöründe şu anda 1008 aktif vaka olduğu açıklandı. Bu sektörde 24 saat iiçinde 80 yeni vaka görüldüğü belirtilirken, bakım evlerinin eyalet için büyük bir tehlike olduğu duyuruldu. Öte yandan Victoria’da toplam 5 bin 919 aktif koronavirüs vakası var.