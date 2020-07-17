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17.07.2020 - 14:26 | | İHA

Koronavirüs 2 günlük bebeğin ölümüne neden oldu

Son dakika haberine göre, İran’ın Günabad kentinde 2 günlük bebek korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs 2 günlük bebeğin ölümüne neden oldu

İran’ın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Günabad şehrinde 2 günlük bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bebeğin annesinin hamileliğinin son haftalarında bir düğün törenine katıldığı ve törende korona virüse yakalandığı belirtildi. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle doktorların sezaryen ile dünyaya getirdiği bebekte koronavirüs görüldüğü aktarıldı. Nefes darlığı ve kalp ritim bozukluğu tespit edilen 2 günlük bebeğin, korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Aynı bölgede henüz 35 günlük bir bebekte de koronavirüs tespit edilmiş ve hayatını kaybetmişti.

İran’nın Günabad şehrinde son 24 saatte bin kişinin korona virüse yakalandığı ve 35 kişinin hastaneye yatırıldığı açıklandı.

 

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