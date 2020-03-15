Koronavirüs, AB ve NATO’nun stres testi

Çin’den başlayıp dünyası saran bilimsel adı Kovid-19 olara bilinen koronavirüs salgını, ülkeler ve uluslararası kurumlar için adeta bir stres test etkisi yarattı. Ancak bu stres test, tatbikat veya sanal ortamda değil, reel olarak yaşandı. Aralık ayından bu yana başlayan ve hızla yayılan Kovid-19’a yönelik olarak uluslararası kurumlar arasında sınıfta kalmış olan başlıca kurum Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ). DSÖ bir önceki küresel sağlık krizlerinde de olduğu üzere kriz iletişiminin ayaklarından üçünü oluşturan iletişim stratejisi, beklenti yönetimi ve algı yönetimini hiç yönetemedi. Aynı sorunlar, 2002 yılında yine Çin’den kaynaklanan SARS-CoV olarak bilinen salgında da yaşanmıştı.



Gündem küresel salgın



Birleşmiş Milletler (BM), NATO ve Avrupa Birliği’nde (AB) ulusları tehdit edebilecek olan unsurlar biliniyor. Bilinen sivil örnekler arasında siber ve hibrid tehditler gibi unsurlar yer alıyor. Ayrıca doğal afetler, kitlesel ve kontrolsüz göç dalgalari bulunuyor. Bilinçli olarak çıkarılan veya kendiliğinden olan pandemik salgınlar da yer alıyor. Dünyanın çatı örgütü BM ve ona bağlı DSÖ gibi ajanslar tehdit trendlerini önceden bildirme ve bunları engellemeye yönelik olarak varlar. Etkisiz oldukları kanıtlandı.



Dünyada söz sahibi olma arzusunda bulunan AB de küresel tehditlere yönelik trendleri belirleyecek her tür imkan ve yeteneğe sahip. Ancak Kovid-19’da görüldüğü üzere “Jeopolitik Komisyon” mottosuyla 1 Aralık tarihinde göreve başlayan ve 9 Mart’ta görevde 100 gününü tamamlayan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, krizler konusunda etkisiz kaldı. AB içerisinde bu tür küresel sorunlara karşı ortak mücadele arzusunun bulunmadığı ortaya çıktı.



İtalya, AB’nin kendisine destek olmadığından şikayetçi. Kovid-19 gibi bir krizde AB içerisinde yaşanan dayanışma sorunu su yüzüne çıktı. AB içerisinde Türkiye gibi üçüncü ülkelere karşı incitici ve anlamsız karşıtlığa dönük “dayanışma” neredeyse sonsuz; Doğu Akdeniz veya Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan mülteci krizinde görüldüğü üzere. Ancak İtalya’nın sağlık maskesi, dezenfeksiyon malzemeleri gibi ihtiyaçlarının giderilmesi için AB’ye yaptığı çağrı karşılıksız kaldı.



Kendi ulusal ve stratejik rezervlerini İtalya’ya sevk etmek istemeyen AB üyesi ülkelerin bazıları Fransa örneğinde olduğu gibi, İtalya’nın Kovid-19’la mücadele önlemleriyle alay etti. Fransız hükümet sözcüsü televizyonlarda İtalya’nın almış olduğu önlemlerin abartılı olduğunu ve virüsün yayılmasına karşı etkili olmadığını dile getirdi. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu önlemlerin benzerlerini almak mecburiyetinde kaldı. Macron ve tutarlılık kavramı bir türlü bağdaşmıyor. İtalya Avrupa Merkez Bankası ile AB’ye çok kızgın ve İngilizlerin AB’den çıkmayı neden arzuladığını daha iyi anladıklarını dile getiriyorlar.



Şablon NATO’dan



NATO deyince akla hep erken uyarı uçakları AWACS’lar veya askeri harekatlar geliyor. Ancak NATO’nun gözlerden biraz uzak olan sivil olağanüstü planlamaları bulunuyor. Bu planlar sadece siber ve hibrit tehditlere karşı değil, aynı zamanda doğal afetler, kitlesel salgınlara karşı müttefiklerin bireysel ve ortak olarak sivil savunma ve sağlık kuruluşlarıyla birlikte nasıl mücadele etmeleri gerektiğinin yol haritasını oluşturuyor. Bu planlar sivil hazırlılık vasıtasıyla ülkelerin idari yapılarının bu tehditlere karşı direnme güçlerini ve devamlılığını nasıl arttırabileceklerini gösteriyor.



Avrupa’da Kovid-19 ile ilgili olarak ulusal düzeyde alınan önemlerin temel felsefesi ve şablonunun NATO’nun sivil acil planlarından esinlendiğini görebiliriz. Alınan önlemlerin temel felsefesi de buradan geliyor.



BM yok gibi, AB de bu konuda bir kez daha sınıfta kaldı. Beyin ölümünün gerçekleştiğini iddia ettiği NATO’nun bu planları olmasa Macron büyük sorunlarla karşı karşıya kalırdı. Dayanışma felsefesinde NATO AB’ye göre bir adım daha öne geçti. AB’nin kaç adım geride kaldığını sayamıyoruz bile.