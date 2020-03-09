MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Koronavirüs Almanya'da da can aldı
ABONE OL
09.03.2020 - 19:57 | | AA

Koronavirüs Almanya'da da can aldı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken Almanya'da iki kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Koronavirüs Almanya'da da can aldı

 

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde iki kişi Kovid-19 sebebiyle öldü.

Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Sağlık Bakanlığına dayandırılan haberde, Heinsberg bölgesinde ve Essen kentinde birer kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Essen Belediyesi, geçen hafta salı günü Kovid-19 tespit edilen 89 yaşındaki bir kadının bugün öldüğünü açıkladı.

Öte yandan Brandenburg eyaletindeki Neustadt/Dosse kasabasında Kovid-19 şüphesiyle 4 binden fazla kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

Robert Koch Enstitüsü, bu sabah, Almanya’da şimdiye kadar 1112 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

AB'den 'Türkiye ile diyaloğa hazırız' açıklamasıAvrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin, bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduklarını belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans KPSS sınavları hangi tarihte yapılacak?

2020 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans KPSS sınavları hangi tarihte yapılacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

Sıradaki Haber