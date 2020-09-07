Koronavirüs ardında enkaz bırakıyor! Üç ay sonra bile...

Yeni bir araştırmaya göre hastanede tedavi gören Kovid-19 hastaları, eve gönderildikten üç ay sonra bile akciğer hasarından mustarip kalabiliyor.

Uzmanlar çoğu hastanın durumunun 6 hafta içinde düzeldiğini söylese de yeni çalışmada, bazı kişilerin öksürük ve nefes darlığıyla daha uzun süre mücadele ettiği keşfedildi.

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki farklı kurumlardan araştırmacılar, hastanede tedavi gören koronavirüs hastalarından taburcu olduktan 6, 12 ve 24 hafta sonra değerlendirme için geri gelmelerini istedi.

Söz konusu araştırmanın, Nisan ve Haziran arasında çalışmaya katılan ve Kovid-19’u şiddetli biçimce geçirmiş 86 kişinin verilerine dayandığı bildirildi.

İlk değerlendirmelerin sonucunda hastaların yüzde 65,9’unda en az bir kalıcı semptom görüldü. Hastalar ağırlıklı olarak nefes darlığı ve öksürükten mustaripti ve bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarında akciğer hasarı tespit ediliyordu.

Çalışmada yer alan, Innsbruck'taki Üniversite Kliniği’nden Dr. Sabina Sahanic, bulgularını şöyle özetledi:

"BT sonuçlarına göre çalışmaya katılanların yüzde 88’i ilk ziyarette hala patolojik bulgular gösteriyordu. İkinci ziyarette ise bu oran, yüzde 56’ya düştü."

Araştırmacılar, 24 haftanın ardından yapılan değerlendirmelerin sonuçlarının henüz belli olmadığını ifade etti.

Sahanic ayrıca, “Kötü haber şu ki insanlar taburcu olduktan haftalar sonra Kovid-19 kaynaklı akciğer kapasitesindeki düşüşle mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.

"İyi haberse bu düşüş zamanla iyileşme eğilimi gösteriyor. Bu da akciğerlerin kendini onarmak için bir mekanizmaya sahip olduğu anlamına geliyor."

Kaynak: Independent Türkçe