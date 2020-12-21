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21.12.2020 - 11:54 | | DHA

Koronavirüs aşısı üzerinde çalışıyordu... İç çamaşırıyla pencereden düştü!

Rusya’da koronavirüs (Kovid-19) aşısı üzerine çalışan bilim insanı Alexander Kagansky evindeki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Koronavirüs aşısı üzerinde çalışıyordu... İç çamaşırıyla pencereden düştü!

Rusya'da koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı üzerinde çalışma yürüten bilim insanın ölümü çeşitli şüphelere neden oldu. Rusya Uzak Doğu Federal Üniversitesi'nde Genomik ve Rejeneratif Tıp Merkezi'nin direktörü olarak çalışan 45 yaşındaki Alexander Kagansky 14'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Polis, Kagansky’ın öldüğünde iç çamaşırlarıyla ve bıçakla yaralanmış olduğunu ifade ederken binadan düşmeden önce bir kavganın yaşanmış olabileceği üzerinde duruluyor. 

Rus polisi, Kagansky'ın ölümüne ilişkin 45 yaşındaki bir şüpheliyi sorguya alındığını duyurdu. Rusya Uzak Doğu Federal Üniversitesi'nde Genomik ve Rejeneratif Tıp Merkezi'nin direktörü olarak çalışan Kagansky'in aynı zamanda kanser araştırmaları konusundaki çalışmalarıyla bilindiği ifade edildi.

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