MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Koronavirüs cennette iki ay sonra hortladı
ABONE OL
26.06.2020 - 15:25 | | AA

Koronavirüs cennette iki ay sonra hortladı

Nisan ayından bu yana hiç vakanın görülmediği Şeyseller'de, dokuz yabancı balıkçının testleri pozitif çıktı.

Koronavirüs cennette iki ay sonra hortladı

Afrika'nın turizm cenneti Seyşeller'de iki ay sonra ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı.

Seyşeller Haber Ajansının haberine göre, ülke sularında balıkçılık yapan 9 yabancı denizcinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Hükümet, tüm yabancı gemi mürettebatlarına test yaparak hastaları karantinada tutacağını açıkladı.

Ülkede, nisan ayından bu yana hiç vaka kaydedilmemişti.

Devlet Başkanı Danny Faure, ekonomiyi tamamıyla durdurmanın sonuçlarının ağır olabileceğini söyleyerek, gerekli önlemlerin alınarak normal hayattaki işleyişin sürdürüleceğini belirtti.

Ülkede salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısı 20.

Oğuz Gündoğdu: Silivri depremi hala çözümlenemediJeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, İstanbul’da 28 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin geçen süre içerisinde henüz çözümlenemediğini söyledi. Dr. Gündoğdu, bu depremin 7’nin üzerinde beklediği olası Marmara Depremi’ne neden olacak fayın çok yakınında meydana geldiğini hatırlatırken, “Bu depremin ‘Doğru atımlı’ yerine neden ters atımlı olduğu açıklanamadı” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS açıklaması

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS açıklaması

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

Aydın'da şok eden olay! Avukat, eski müvekkilini dövdü

Aydın'da şok eden olay! Avukat, eski müvekkilini dövdü

Sıradaki Haber