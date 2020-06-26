26.06.2020 - 15:25 | | AA
Koronavirüs cennette iki ay sonra hortladı
Nisan ayından bu yana hiç vakanın görülmediği Şeyseller'de, dokuz yabancı balıkçının testleri pozitif çıktı.
Afrika'nın turizm cenneti Seyşeller'de iki ay sonra ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı.
Seyşeller Haber Ajansının haberine göre, ülke sularında balıkçılık yapan 9 yabancı denizcinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
Hükümet, tüm yabancı gemi mürettebatlarına test yaparak hastaları karantinada tutacağını açıkladı.
Ülkede, nisan ayından bu yana hiç vaka kaydedilmemişti.
Devlet Başkanı Danny Faure, ekonomiyi tamamıyla durdurmanın sonuçlarının ağır olabileceğini söyleyerek, gerekli önlemlerin alınarak normal hayattaki işleyişin sürdürüleceğini belirtti.
Ülkede salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısı 20.
Oğuz Gündoğdu: Silivri depremi hala çözümlenemediJeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, İstanbul’da 28 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin geçen süre içerisinde henüz çözümlenemediğini söyledi. Dr. Gündoğdu, bu depremin 7’nin üzerinde beklediği olası Marmara Depremi’ne neden olacak fayın çok yakınında meydana geldiğini hatırlatırken, “Bu depremin ‘Doğru atımlı’ yerine neden ters atımlı olduğu açıklanamadı” dedi.