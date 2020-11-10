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10.11.2020 - 10:52 | | AA

Koronavirüs felaketi... 448 kişi daha hayatını kaybetti!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayıları yüksek seyrederken, Çin'de salgının kontrol altında olduğu gözleniyor.

Koronavirüs felaketi... 448 kişi daha hayatını kaybetti!

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 448 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 127 bin 59’a yükseldi.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan ülkede son 24 saatte 38 bin 73 yeni Kovid-19 hastası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 591 bin 730’a çıktı, 7 milyon 959 bin 406 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

ÇİN

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 21’si yurt dışı kaynaklı 22 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Vakalardan 5’i Şanghay, 2’si Pekin, 1’i Tiencin kentlerinde görüldü. Eyaletlerden ise Guangdong’da 6, Fucien’de 3, Sıçuan'da 3, Cıciang ve Şaanşi’de 1’er vaka bulunuyor.

Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı bildirilmedi, toplam vaka sayısı ise 86 bin 267’e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 889 kişi iyileşti.

 

Yoldan geçen vatandaşlar cesetle karşılaştıBahçelievler'de boynundan ağaca iple asılmış 25 yaşlarındaki bir kişinin cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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