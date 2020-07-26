26.07.2020 - 11:09 | | AA
Koronavirüs günlerinde hac kafileleri Mekke'ye ulaşmaya başladı
Bu yıl sınırlı sayıda Müslüman için izin verilen hac organizasyonunda, yalnızca Suudi Arabistan içinden gelenler Kabe'ye alınacak.
Suudi Arabistan, hac vazifesini yerine getirecek kafilelerin Mekke'ye gelmeye başladığını duyurdu.
Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Hac kafileleri Mekke'ye ulaşmaya başlarken, kutsal mekanda Kovid-19'a karşı sıkı tedbirler alındı.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, izin almadan hac yapılamayacağı uyarısında bulunurken, bir hafta içinde bu kuralı ihlal eden 16 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlık, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.
Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hacı adaylarının 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti.
Bilim Kurulu üyesi bayram ziyaretlerinden kaçınılması gerektiğini söyledi!Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yaklaşan Kurban Bayramı için uyarılarda bulundu. Salgının bulaşma ihtimalinin normalleşme dönemine geçişle birlikte gözardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Taşova, geçen Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da aile büyüklerine gidilmemesi tavsiyesinde bulundu.