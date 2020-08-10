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10.08.2020 - 11:36 | | AA

Koronavirüs kiliseler ve barları kapattırdı

Afrika ülkesi Malavi'de salgının önüne geçilemeyince maske takma zorunluluğu getirildi, 10'dan fazla insanın bir araya gelmesi de yasaklandı.

Koronavirüs kiliseler ve barları kapattırdı

Güney Afrika ülkesi Malavi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sonrası tüm kiliselerin ve barların kapatılması kararlaştırıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, hükümet açıkladığı son önlem paketinde halka maske takma zorunluluğu ve 10'dan fazla kişinin toplanmasına yasak getirdi.

Kiliselerin ve barların kapatılması kararı alınarak sadece belli saatlerde içki satışına izin verildi.

Geçen aydan bu yana vaka sayısında hızlı bir artışın görüldüğü Malavi'de şimdiye kadar 4 bin 658 vaka görülürken, 146 kişi de hayatını kaybetti.

Ülkedeki Katolik Kilisesi, kendilerine danışılmadan alınan karar nedeniyle üzüntü duyduklarını açıkladı.

Covid-19'u yenen hemşire anlattı!Bursa’da yoğun bakım servisinde hemşire Funda Çekiç (27), yakalandığı koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. 30 günlük tedavi sürecini anlatırken gözyaşlarını tutamayan Çekiç, sosyal mesafesiz düğün görüntülerini izlediği sırada, 'İlk defa görüyorum, keşke görmeseydim. Çok korkunç ve üzücü' dedi.
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