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02.03.2020 - 13:54 | | AA

Koronavirüs korkusu! Bakan Merkel'in elini sıkmadı

Vaka sayısının 130'u bulduğu Almanya'da İçişleri Bakanı Seehofer Başbakan Merkel'le kameralar önünde tokalaşmadı.

Koronavirüs korkusu! Bakan Merkel'in elini sıkmadı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan Angela Merkel'in uzattığı eli sıkmadı.

Başbakanlıkta düzenlenen uyum zirvesinde salona giren Merkel, hiç kimseyle tokalaşmadan yerine geçti.

Ancak oturduğu yerin hemen yanında İçişleri Bakanı Seehofer'i gören Merkel, bakana doğru elini uzattı. Seehofer ise ''Hayır hayır'' diyerek Merkel'in kendisine uzattığı eli sıkmadı. Merkel de gülümseyerek, "Sahi, anlıyorum" diyerek koltuğuna oturdu.

Koronavirüs korkusu Bakan Merkelin elini sıkmadı


Merkel'in yanında bulunan Uyum Bakanı Annette Widmann-Mauz ise tokalaşmak yerine iki ellerini göğsüne doğru yaslayarak Seehofer'i selamladı ve yerine geçti.

İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle geçen haftadan itibaren hiç kimseyle tokalaşmama kararı almıştı.

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