Koronavirüs partisine katıldı, Covid-19'dan hayatını kaybetti

ABD'nin güney kenti San Antonio'da düzenlenen koronavirüs bulaştırma partisine katılanlardan biri öldü.

Doktorlar ismi açıklanmayan 30 yaşındaki adamın son sözlerinin "Bir hata yaptım hastalığı hafife aldım, eğlendim ama öyle değilmiş" olduğunu aktardı.

San Antonio'daki Metodist Hastanesi'nde görev yapan Dr Jane Appleby, son haftalarda 20 ila 30 yaşında olanlarda Covid-19 vakalarının arttığına dikkat çekti.

Hastalığın hafife alındığının altını çizen Appleby, "Gençlerin bazıları hastalık karşısında güçlü olduklarını düşünerek, yenilmez olduklarını sanıyorlar. 30 yaşındaki bir hastamız, hayatını kaybetmeden önce, 'Sanırım bir hata yaptım, bunun bir kandırmaca olduğunu sanıyordum ancak öyle değilmiş' demişti. Bunlar gerçekten üzücü olaylar" dedi.

Dr Appleby ayrıca, "Lütfen maske takın, olabildiğince evde kalın, kalabalık gruplardan kaçının ve ellerinizi dezenfekte edin" tavsiyelerinde bulundu.

Alabama'da Covid-19 partisi: İlk bulaşana para veriyorlar

Geçtiğimiz haftalarda Alabama eyaletinde gençlerin koronavirüs bulaştırma partileri yaptıkları ortaya çıkmıştı. Covid-19 hastalarının bilerek katıldıkları bu partilerin ardından virüse ilk yakalanan kişiye para ödülü veriliyordu. Eyalet yetkilileri bu partileri doğruladı.

Bunun ilk başta bir söylenti olduğunu düşündüklerini söyleyen Eyalet Meclis Üyesi Sonya McKinstry, "Araştırmalarımız sonucunda ise sadece doktorlar değil eyalet yetkililerinin de benzer bilgilere sahip olduğunu doğruladık” ifadelerini kullandı.

Gençlerinin düzenledikleri bu partinin "saçmalık" olduğunu vurgulayan McKinstry, "Bunu bile bile yapıyorlar" dedi.

Kaynak: Euronews