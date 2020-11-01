Koronavirüs Rusya'yı kasıp kavuruyor! 18 bin 665 vakayla yeni rekor...

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 18 bin 665 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 636 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 245 artarak 28 bin 235'e, sağlığına kavuşan sayısı da 10 bin 259 artışla 1 milyon 225 bin 673’e ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte 18 bin 665 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 1 milyon 636 bin 781'e çıktı. Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye yeniden çıktı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 261 artarak 429 bin 409’a, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 52 artışla 6 bin 820'ye yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 587 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 61 milyonu aştığını duyurdu.

Rusya'da Kovid-19 salgını süreci

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 18 bin 140 vaka tespit edilmiş, 29 Ekim'de de 366 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek günlük ölü sayısı" görülmüştü.

Rusya'da, 28 Ekim'de Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında halka açık alan, toplu ulaşım araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu devreye girmişti.

Moskova hariç, ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.