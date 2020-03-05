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05.03.2020 - 12:20 | | milliyet.com.tr

Koronavirüs salgını Balkanlarda yayılıyor

Bosna Hersek ve Slovenya'da ilk vakalar ortaya çıktı, iki ülkeye de virüsün İtalya'dan geldiği belirlendi.

Koronavirüs salgını Balkanlarda yayılıyor

Bosna Hersek ve Slovenya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Sağlık Bakanı Alen Seranic, düzenlediği basın toplantısında, Banja Luka şehrinde ikamet eden bir kişide Kovid-19'a rastlandığını bildirdi.

Bakan Seranic, İtalya'da çalışan orta yaşlı bu kişinin çocuğunda da virüs tespit edildiğini duyurdu.

Bu arada, Slovenya Başbakanı Marjan Sarec de ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini belirtirken, Sağlık Bakanı Ales Sabeder de virüs tespit edilen kişinin Fas'tan İtalya'ya oradan da Slovenya'ya geçtiğini açıkladı.

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