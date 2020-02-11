MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Koronavirüs salgını üst düzey yetkilileri işinden etti
ABONE OL
11.02.2020 - 11:00 | | AA

Koronavirüs salgını üst düzey yetkilileri işinden etti

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bini aşarken salgının çıkış noktası Wuhan kentinin bağlı olduğu Hubey eyaletinde, üst düzey yetkililer görevlerinden alındı.

Koronavirüs salgını üst düzey yetkilileri işinden etti

Çin resmi basınında çıkan haberlerde, Hubey Sağlık Komisyonu'ndan sorumlu Çin Komünist Partisi Sekreteri Cang Cin ve Komisyon Başkanı Liu Yingzi ile yerel Kızılhaç yetkilisi Cang Çin'in görevlerine son verildi.

Cang ve Liu'nin yerine Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Vang Hışıng'in atanacağı belirtildi.

Bu arada Pekin'deki üst düzey yetkili Çın Yişin'in salgının kontrol altına alınmasına rehberlik etmek amacıyla Wuhan'a gönderildiği kaydedildi.

Üst düzey yetkililerin görevlerinden alınmalarının yanı sıra Çin Komünist Partisi tarafından cezalandırılabileceği ifade ediliyor.

Çin'de salgın nedeniyle can kaybı 1016 olmuş, salgından etkilenenlerin sayısı da 42 bin 638'e yükselmişti. Can kaybının 974'ü salgının merkez üssü Hubey eyaletinde yaşanmıştı.

 

İstanbul'da korkutan yangın!Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Bakırköy Yeşilyurt'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Daireden yükselen alevler üst kata da sıçradı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Af yasasında son durum nedir? Af yasası çıkacak mı? İşte son gelişmeler...

Af yasasında son durum nedir? Af yasası çıkacak mı? İşte son gelişmeler...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Kurşun turistin başını sıyırdı

Kurşun turistin başını sıyırdı

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Sıradaki Haber