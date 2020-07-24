Koronavirüs tedavi merkezinde kız çocuğuna tecavüz

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yakın zamanda açılan ülkenin en büyük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu tecavüze uğradı.
CNN’de yer alan habere göre, Delhi Emniyet Müdür Yardımcısı Parvinder Singh, yaptığı açıklamada, "Sardar Patel Kovid Tedavi Merkezi"nde 19 ve 20 yaşındaki 2 erkek hastanın 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiğini bildirdi.
Singh, olayın 15 Temmuz’da yaşandığını belirterek, ailenin şikayeti üzerine şüpheli 2 erkeğin gözaltına alındığını söyledi.
Tecavüze uğrayan kız çocuğu Kovid-19 tedavisi için bir başka devlet hastanesine nakledildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kılıçlı hutbe açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi.