Koronavirüs tedavi merkezinde kız çocuğuna tecavüz

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yakın zamanda açılan ülkenin en büyük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu tecavüze uğradı.

CNN’de yer alan habere göre, Delhi Emniyet Müdür Yardımcısı Parvinder Singh, yaptığı açıklamada, "Sardar Patel Kovid Tedavi Merkezi"nde 19 ve 20 yaşındaki 2 erkek hastanın 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiğini bildirdi.

Singh, olayın 15 Temmuz’da yaşandığını belirterek, ailenin şikayeti üzerine şüpheli 2 erkeğin gözaltına alındığını söyledi.

Tecavüze uğrayan kız çocuğu Kovid-19 tedavisi için bir başka devlet hastanesine nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.