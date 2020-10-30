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30.10.2020 - 02:27 | | AA

Koronavirüs tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı için yeni açıklama

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için Almanya'ya nakledilen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Koronavirüs tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı için yeni açıklama

Cezayir Cumhurbaşkanlığının Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'daki bir hastanede kapsamlı muayeneden geçen Tebbun'un tedavisine başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Tebbun'un sağlık durumunun stabil olduğu ve endişe verecek bir durumun olmadığı kaydedildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı, doktorlarının tavsiyesi üzerine önceki gün Almanya'ya nakledilmişti.

Tebbun, bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine, 24 Ekim'de kendisini 5 günlük karantinaya almıştı.

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