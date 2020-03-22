MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Koronavirüse karşı sıtma ilacı
ABONE OL
22.03.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Koronavirüse karşı sıtma ilacı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Hvidovre Hospital Hastanesi koronavirüs testleri pozitif çıkan hasta ve yakınlarında test amaçlı tedavi olarak sıtma tedavisinde kullanılan “Klorokin” ilacını kullanacak.

Koronavirüse karşı sıtma ilacı
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Hvidovre Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırmacı Profesörü Thomas Benfield ile doktor Stig Ekkert’in insiyatifinde gerçekleşecek olan denemelerin, Fransa’da bu ilaç üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına dayanılarak deneneceği belirtildi.     

Fransa‘da 24 koronavirüs hastasına uygulanan sıtma ilacı tedavisi sonucunda hastaların 18’inin 6 gün içinde ayağa kalktığının görüldüğüne vurgu yapan doktor Ekkert, ilacın çabuk iyileştirip daha az hasta yaptığını söyledi.

Doktorlar Benfield ile Ekkert, 50 kadar koronavirüsü hastası ve yakınlarına zehirsiz olan sıtma ilacı klorokin’i dozajlar halinde vereceklerini ve bunun virüsü önleme de kullanılıp kullanılamayacağını da araştıracaklarını ifade ettiler.

Danimarkalı Profesör Benfield ayrıca, sıtma ilacı klorokin’in yan etkilerini bildiklerinden kullanmanın sıkıntı yaratmayacağını, ABD ile Norveç’in de bu yöntemi denemeye başlayacağını sözlerine ekledi. Danimarka’da, şimdiye kadar bin 326 kişide bulunan koronavirüsü vakasında 13 kişi hayatını kaybetti. 1 Türk kadın da hastaneye kaldırıldı.

Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayar’ın Ankara’yı karıştıran tahliyesi

Bayar’ın Ankara’yı karıştıran tahliyesi

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Hayat ne zaman normale dönecek?

Hayat ne zaman normale dönecek?

Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

Sıradaki Haber