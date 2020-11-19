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19.11.2020 - 11:15 | | DHA

Koronavirüse karşı trenlerde VIP vagon hizmeti! Fiyatı normalin 12 katı

Ukrayna'da giderek ciddi tehdit oluşturan koronavirüs salgını, seyahatle ilgili riskleri ve endişeleri artırırken, trenlerde güvenli ve konforlu yolculuk etmek isteyenler için VIP vagonlar hizmete girdi. Vagon fiyatı, normalin 12 katı olacak.

Koronavirüse karşı trenlerde VIP vagon hizmeti! Fiyatı normalin 12 katı

Ukrayna'da koronavirüs salgını, seyahatle ilgili endişeleri artırırken, trenlerde güvenli yolculuk etmek isteyenler için VIP vagonlar hizmete girdi. Altın yaldızlı eşyalardan oluşan vagonlarda banyo, mutfak, çift kişilik yatak ile bilgisayar ve televizyonlu dinlenme salonu bulunuyor.

SÜPER LÜKS KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Ukrayna Demir Yolları’ndan yapılan açıklamada, “Bu vagonlar mutfak, geniş oturma ve yatak odası ile gerçek birer tekerlekli otel. Mutfakta buzdolabı, mikrodalga fırın ve elektrikli ocak mevcut. Büyük salonlar bilgisayar, ses ve video ekipmanı ile donatıldı. Yatak odasında çift kişilik yatak, çalışma masası, gardırop, klima ve banyo bulunuyor. Koltuk sayısı 5 ile 11 arasında değişiyor” ifadeleri kullanıldı.

VIP vagon hizmetinden yararlanmak isteyenlerin seyahat tarihinden en az beş gün önce rezervasyon yaptırması gerektiği, fiyatların ise iki kişilik lüks vagon (SV) fiyatının 12 katı olacağı belirtildi.

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