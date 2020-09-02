Koronavirüse karşı vücudun üretilen antikorlar en az dört ay etkisini koruyor

Harvard Üniversitesi ve ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin ortak yaptığı araştırma, bağışıklık sisteminin koronavirüse zaman içinde nasıl tepki verdiğini inceleyen en kapsamlı çalışma oldu.

New England Journal of Medicine adlı tıp dergisinde konuyla ilgili bir makalede, araştırmanın sonuçları aşı geliştirme çabaları bakımından da olumlu değerlendirildi.

Koronavirüs salgınında en çok tartışılan konulardan biri, Covid-19'a yakalanmış olmanın gelecekte virüse karşı koruma sağlayıp sağlamadığı ve ne kadar süreyle koruduğu sorunu.

Daha öceki küçük çaplı araştırmalarda koronavirüse karşı geliştirilen bağışıklığın hızla kaybedilebileceği, hatta semptomsuz veya hafif semptomlu kişilerin pek fazla antikor üretmeyeceğine işaret etmişti.

Covid-19'a ikinci kez yakalananlarla ilgili haberler son zamanlarda artmıştı.

Kaynak: BBC Türkçe