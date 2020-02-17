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17.02.2020 - 09:42 | | AA

Koronavirüste can kaybı 1771'e çıktı

Son 24 saatte 105 kişinin daha öldüğünü duyuran Çin yönetimi, Covid-19 adı verilen virüsün yayılma hızının ise azaldığını belirtiyor.

Koronavirüste can kaybı 1771'e çıktı

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1771'e çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere 1771'e yükseldi.

Ayrıca virüs taşıdıklarından şüphelenilen kişilerin sayısı 7 bin 264'e gerilerken, müşahade altındaki kişi sayısı ise 150 bin 539 olarak açıklandı. Kovid-19 nedeniyle tedavi görerek sağlığına kavuşan ve taburcu edilen kişilerin sayısı ise 10 bin 844'e ulaştı.

Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 57'ye çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise bu sayı 10 olarak açıklandı.

Covid-19 salgını nedeniyle ülkede son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 48 yeni vaka da tespit edildi. Yeni ölüm vakalarının 100'ü koronavirüs salgının merkezi olan Hubey eyaletinde, 3'ü Hunan, 2'si de Guangdong eyaletinde gerçekleşti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

 

 

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