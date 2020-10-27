MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Koronavirüs'te korkutan rakam! Önüne geçilemiyor...
ABONE OL
27.10.2020 - 20:04 | | AA

Koronavirüs'te korkutan rakam! Önüne geçilemiyor...

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 44 milyonu geçti.

Koronavirüs'te korkutan rakam! Önüne geçilemiyor...

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 44 milyon 17 bin 755 oldu.

ABD, 8 milyon 977 bin 593 vaka sayısıyla birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 7 milyon 974 bin 963 vaka ile Hindistan, 5 milyon 415 bin 671 vaka ile Brezilya, 1 milyon 547 bin 774 vaka ile Rusya, 1 milyon 165 bin 278 vaka ile Fransa, 1 milyon 156 bin 498 vaka ile İspanya, 1 milyon 102 bin 301 vaka ile Arjantin, 1 milyon 25 bin 52 vaka ile Kolombiya, 917 bin 575 vaka ile İngiltere ve 895 bin 326 vaka ile Meksika izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 167 bin 780 kişi yaşamını yitirdi, 32 milyon 301 bin 111 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

 

Sağlık Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi! Sağlıkçılara istifa yasağıSağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi. Sağlık Bakanlığı, sağlık personelinin istifa talebinin kabul edilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca mazeret izinleri hariç yıllık izinler durduruldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? Duyuru geldi mi?

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? Duyuru geldi mi?

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Son dakika: MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika: MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Sıradaki Haber