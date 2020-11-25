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25.11.2020 - 14:36 | | İHA

Koronavirüsten ölenler mezardan çıkarılıyor

Ekvador Savcılığı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin mezarlarını kazarak cesetleri mezardan çıkarmaya başladı.

Koronavirüsten ölenler mezardan çıkarılıyor

Ekvador Savcılığı, Kovid-19 salgınının en kritik günlerinde hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalara başladı. Guayaquil şehrinde konteynerlerde bulunan çok sayıda cesedin kimliklerinin belirlenmesi için koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin mezarları kazılmaya başlandı.

Ekvador Savcılık Ofisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Savcılık Bürosu, Ulusal Adli Tıp Sisteminin de desteğiyle Kovid-19 salgını sırasında yaşamını yitirenlerin kimliklerini tanımlamak için DNA örnekleri topluyor” ifadeleri yer aldı. Şu ana kadar Guayaquil'in kuzeyindeki Los Ceibos Hastanesi'nden nakledilen 45 cesetten 18'ini mezardan çıkarıldığı bildirilirken, Daule kasabasında bulunan La Aurora Mezarlığında yürütülen işlemlerin ise birkaç gün içinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

PEK ÇOK KİŞİ SİSTEME ÖLÜ OLARAK KAYDEDİLDİ

Ekvador Savcılığı olayla ilgili soruşturmayı Mayıs ayında, şehrin Los Ceibos Hastanesi etrafındaki çöp konteynerlerinde 237 cesedin parçalanmış halde bulunmasının ardından başlatmıştı.

Salgının ilk olarak ortaya çıktığı Mart ve Nisan ayları arasında çok sayıda can kaybı olması nedeniyle Guayaquil’de sağlık ve cenaze sistemi çökmüştü. Devlet hastanelerinde yaşanan ceset karmaşalarının yanı sıra evinde ölenlerin naaşları da günlerce bekletilmiş, pek çok ceset kimliği tespit edilmeden yakılmıştı. Yaşanan kimlik karmaşası sonucunda aslında yaşayan pek çok kişi sisteme ölü olarak kaydedilmiş, sonrasında ise hayatta oldukları anlaşılmıştı. Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen Ekvador Savcılığı, cesetlerin kimliklerini saptamak için mezarların tek tek kazılmasına karar vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık ilan etti: Devlet başkanlığı seviyesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'na videokonferansla katıldı. Erdoğan, 'İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir' dedi.
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