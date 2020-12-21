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21.12.2020 - 11:12 | | AA

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1 milyon 700 bini aştı!

Son dakika haberine göre, dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 1 milyon 700 bini geçtiği bildirildi.

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1 milyon 700 bini aştı!

Dünyaya diz çöktüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 700 bini geçti.  

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 700 bin 91'e, vaka sayısı 77 milyon 190 bin 949'a ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 324 bin 869 ölümle ABD'de kaydedildi.

Bu ülkeyi 186 bin 773 ile Brezilya, 145 bin 483 ile Hindistan, 118 bin 202 ile Meksika, 68 bin 799 ile İtalya, 67 bin 401 ile İngiltere, 60 bin 549 ile Fransa, 53 bin 625 ile İran, 50 bin 858 ile Rusya, 48 bin 926 ile İspanya ve 41 bin 813 ile Arjantin izledi.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 54 milyon 106 bin 930 kişi iyileşti.

 

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