MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Koronavirüsten sonra yeni salgın! Milyonlarcası itlaf edildi...
ABONE OL
26.01.2021 - 08:54 | | AA

Koronavirüsten sonra yeni salgın! Milyonlarcası itlaf edildi...

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Fransa’da bir yandan da kuş gribi salgını etkisini sürdürüyor. Ülkede yaklaşık 2 milyon ördek kuş gribi nedeniyle itlaf edildi.

Koronavirüsten sonra yeni salgın! Milyonlarcası itlaf edildi...

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Fransa’da bir yandan da kuş gribi salgını etkisini sürdürüyor. Ülkede yaklaşık 2 milyon ördek kuş gribi nedeniyle itlaf edildi.

Gıda ve Tarım Bakanı Julien Denormandie, Fransa’nın güneybatısındaki 8 bölgede kuş gribi vakalarının görüldüğünü açıkladı.

“390’a yakın çiftlikte kuş gribi vakaları tespit edildi. Buna karşı tek bir çözüm var, önleyici itlafa gitmek, yani virüsün yayılmasını önlemek. Bu nedenle yaklaşık 2 milyon ördeği itlaf ettik.” diyen Denormandie, virüsün ördekten ördeğe bulaştığını söyledi.

Denormandie, insana bulaşma riski bulunmaması nedeniyle yumurta, tavuk ve ördek tüketiminde bir sakınca bulunmadığının altını çizdi.

Ülkede kasım başında da göçmen kuşların rotaları üzerindeki yerlere kuş gribi taşıması riski bulunduğu için 45 bölgedeki kümes hayvanlarının karantinaya alınması ya da güvenlik ağıyla korunması zorunlu kılınmıştı. Pazarlarda ise canlı kümes hayvanı satışı ile avcıların av kuşlarını kullanması yasaklanmıştı.

Fransa'nın güneybatısındaki bölgelerde, 2015-2016 ve 2016-2017 kış mevsimlerinde görülen iki kuş gribi salgınında milyonlarca hayvan itlaf edilmişti.

Salgınlar, Fransa’nın ihracat gelirlerinde milyonlarca dolar zarara yol açmıştı.

Sosyal medya sallandı! Kayda aldı, 18 yaşından küçük sevgilisi...Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 18 yaşından küçük bir şahıs, aynı yaştaki sevgilisini darp ederek kamera ile kayda aldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında şahıs gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Az önce deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Az önce deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

Son Dakika: Ankara'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

Son Dakika: Ankara'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet