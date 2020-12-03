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03.12.2020 - 14:19 | | AA

Koronavirüsü yenenlerin sayısı 45 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 45 milyonu aştı.

Koronavirüsü yenenlerin sayısı 45 milyonu geçti

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 45 milyon 1637 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 8 milyon 973 bin 373, ABD'de 8 milyon 462 bin 434, Brezilya'da 5 milyon 698 bin 353 ve Rusya'da 1 milyon 859 bin 851 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 268 bin 358'e ve Kolombiya'da 1 milyon 225 bin 635'e ulaştı.

Türkiye'de 2 Aralık itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 414 bin 141 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde halen tedavi altında 18 milyon 413 bin 143 kişi bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelindeki vaka sayısı 64 milyon 915 bin 422'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 500 bin 642 kişi hayatını kaybetti.

Down sendromlu Osman, Covid-19'u yendiBursa'da down sendromlu Osman Nuri Gültekin (25), yakalandığı Covid-19?u kurallara uyarak, ailesinin de desteğiyle yendi. Anne Selma Gültekin, "Verilen yemeği odasına kapıdan aldı, yemeğini yine kapıdan bıraktı. Bizi bile odasına kabul etmedi. Bize virüsün bulaşmaması, Osman'ın dikkat etmesinden dolayı" dedi.
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