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09.02.2020 - 12:46 | | AA

Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 37 bin 559'a çıktı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 37 bin 559'a ulaştı.

Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 37 bin 559'a çıktı

Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen bilgilere göre, koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.

Salgın nedeniyle 813 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 811'i Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipinler'de yaşandı.

Çin ana karasında 37 bin 198, Hong Kong'da 26 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 16 vaka görüldü.

Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları ise şöyle:

Japonya: 96

Singapur: 40

Tayland: 32

Güney Kore: 25

Malezya: 17

Avustralya: 14

Vietnam: 14

Almanya: 14

ABD: 12

Fransa: 11

Birleşik Arap Emirlikleri: 7

Kanada: 6

İngiltere: 3

İtalya: 3

Hindistan: 3

Filipinler: 3

Rusya: 2

Nepal: 1

Sri Lanka: 1

Kamboçya: 1

Belçika: 1

İspanya: 1

İsveç: 1

Finlandiya: 1

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