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29.12.2020 - 17:04 | | AA

Koronavirüsün hızlı bulaşan türü Hindistan'a ulaştı

Hindistan’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çabuk yayılan türüne rastlandı.

Koronavirüsün hızlı bulaşan türü Hindistan'a ulaştı

Ülke basınındaki habere göre, Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere’den ülkeye gelen 6 kişide Kovid-19'un çabuk bulaşan türünün görüldüğü belirtildi.

Söz konusu 6 kişinin izole edildiği ve onlarla seyahat eden yolcuların da karantinaya alındığı duyuruldu.

Hint hükümeti, İngiltere'den yapılan uçuşların 31 Aralık'a kadar iptal edildiğini açıklamıştı.

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