Kosova Hakkında Bilgiler; Kosova Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Kosova bayrağı günümüzde mavi renkli arka plan üzerinde toplamda 6 adet yıldız bulunduran ve onun altında olan Kosova haritasından oluşmaktadır. Bayrakta bulunan 6 yıldız ülkede yaşayan Türkler de dahil olarak yaşayan toplam altı etnik grubu ifade eder.



Kosova Ülkesi Nerededir?



Kosova ülkesi, Balkanlar'da yer almakta olup dünyada az olarak tanınırlığa sahip ve de denize kıyısı bulunmayan bir ülkedir. Kuzey kesimde ve doğu kesimde Sırbistan ülkesi, güney kesimde Kuzey Makedonya ülkesi ve Arnavutluk ülkesi, batı kesiminde ise Karadağ ülkesi ile komşudur. Bu nedenle Kosova ülkesi genel olarak hemen hemen her ülkeden yerli ya da yabancı olan pek çok sayıda turist tarafından ziyaret edilmektedir.



Kosova Ülkesi Başkenti Neresidir?



Kosova ülkesinin başkenti Priştine şehridir. Priştine şehri bu ülkenin en güzel şehri olmaktadır. Ayrıca ülkenin en büyük şehri de Priştine şehridir. Kosova ülkesine gelen tüm turistler mutlaka ilk başta başkent olan priştine şehrini gezme imkanı bulmalılardır. Ayrıca bu ülkede trafik akışı sağ taraftan sağlanmakta olup Kosova ülkesinin telefon alan kodu + 383 şeklinde bilinmektedir.



Kosova Ülkesi Para Birimi Nedir?



Kosova ülkesinin para birimi tüm ülke genelinde

Euro olarak yer almaktadır.



Kosova Ülkesi Resmi Dili Nedir?



Kosova ülkesinin resmi dilleri arasında Arnavutça dili ve Sırpça dili bulunmaktadır. Tanınan bölgesel diller ise şu şekildedir. Romanca dili, Türkçe dili, Boşnakça dili ve de Goranca dillerinden oluşmaktadır. Ayrıca Kosova ülkesinin hükümet yönetim sistemi parlamenter cumhuriyet sistemi ile yönetilmekte olan bir ülkedir.



Kosova Ülkesi İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Kosova ülkesi ile Türkiye ülkesi arasında yaklaşık olarak 1 saat fark bulunmaktadır. Yani Türkiye konumu Kosova konumundan yaklaşık olarak 1 saat ileride yer almaktadır. Kosova ülkesinde saat 01:00 iken Türkiye ülkesinde saat 02:00 olmaktadır.



Kosova Ülkesi Şehirleri Neler?



Kosova ülkesinde birbirinden güzel farklı şehirler bulunmaktadır. Bütün bu şehirler mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken şehirlerdir. Bunlar arasında başkent priştine olmak üzere diğer şehirler: prizren şehri, ipek şehri, Yakova şehri, Gilan şehri ve İstok şehri gibi şehirlerdir.



Kosova Ülkesi İklimi Nasıldır?



Kosova ülkesinin genel olarak iklimi karasal iklimdir. Bu ülkede yaz ayları genellikle kurak ve sıcak hava görülür iken kış ayları ise genellikle soğuk ve de yağışlı hava görülmektedir. Kosova ülkesinin topraklarının nerdeyse en büyük bir kısmı dağlık olan bir arazidir. Ülkedeki coğrafi koşullara bakılacak olur ise Makedonya sınırı boyunca ülkede Sar Dağları şeklinde uzanmaktadır. Burada kış aylarında turizm faaliyetleri çok sık yapılmaktadır. Brezovica şehri ülkenin en önemli olan kış turizmi şehirlerinden birisi olmakta olup her yıl birden fazla yerli ya da yabancı turist tarafından ziyaret edilerek kayak yapılmaktadır. Kosova ülkesinin dağları genel olarak çok yüksek ve de dik olan yamaçlara sahiptir.



Kosova Ülkesinde Ekonomi Nasıldır?



Kosova ülkesinin sahip olduğu ekonomi genel olarak büyük ölçüde ticaret ve hizmet sektörünün ağırlıklı olduğu bir ekonomi olmaktadır. Bu ülke zengin yeraltı olan bir kaynaklarına sahiptir. Fakat sektörel bazlı olarak milli gelirlerde sırası ile % 60 ve de % 20 paya sahip hizmet sektörleri ve tarım sektörleri bu halk için gelir kaynağıdır.