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04.11.2020 - 16:37 | | AA

Kosova'da eski meclis başkanı Krasniçi'nin evine baskın

Kosova'nın eski meclis başkanı ve Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski sözcüsü Yakup Krasniçi'nin evine baskın düzenleniyor.

Kosova'da eski meclis başkanı Krasniçi'nin evine baskın

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Savcılığından yapılan açıklamada, başkent Priştine'de aralarında Krasniçi'nin evinin de bulunduğu farklı lokasyonlara baskın düzenlendiği belirtildi.

Operasyonların, Kosova Özel Savcılığı, AB Kosova Misyonu (EULEX) ve Kosova Polisi iş birliğinde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, ileriki saatlerde daha fazla detay paylaşılacağı açıklandı.

Krasniçi'nin evindeki baskın 6 saatten fazladır devam ediyor.

Kosova'daki savaş sırasında UÇK'nin sözcülük görevini sürdüren Krasniçi, savaş sonrasında Kosova Demokratik Partisi'nin (PDK) üyesi olarak Kosova Meclis Başkanlığına seçildi. Krasniçi, Ulusal Sosyal Demokrat Girişim Konseyi'nin başkanlığını yürütüyor.

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