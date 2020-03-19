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19.03.2020 - 04:29 | | AA

Kosta Rika'da corona virüsten ilk ölüm

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle 87 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Kosta Rika'da corona virüsten ilk ölüm

 

Kosta Rika'da Kovid-19 nedeniyle ilk hastanın hayatını kaybetmesi Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklamada ülkenin ortasındaki kentlerden Alajuela'da aynı isimdeki hastanede yoğun bakımda yatmakta olan 87 yaşındaki bir erkek hastanın öldüğü kaydedildi.

Ülkede, hayatını kaybeden hasta hariç 6’sı yabancı 68 Kovid-19 vakası bulunuyor.

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