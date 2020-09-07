Kostarika Hakkında Bilgiler; Kostarika Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Kosta Rika ismi İspanyolca dilinde zengin sahil anlamına sahiptir. Kosta Rika bayrağı, günümüzde kullanılmakta olan hali ile ilk 12 Kasım 1848 tarihli kullanılmaya başlanmıştır. Bu bayrak bugünkü son halini ise 27 Kasım 1906 tarihli yapılan güncellemeyle almıştır. Kosta Rika ülkesinin resmi olan bayrağında yer alan devlet arması 21 Ekim 1964 tarihinde son değişiklik yapılarak bugünkü en güncel halini almıştır. Bayrak şekil bakımından yatay olarak konumlandırılıp toplamda beş şeritten oluşmaktadır. Bu şeritler 1:1:2:1:1 oranında olup bayrakta yer alan tüm şeritlerdeki renkler sırası ile mavi renk, beyaz renk, kırmızı renk, beyaz renk ve mavi renklerindedir. Kosta Rika bayrağı oluşumunda, 1838 yılına kadarki üyesi olduğu Orta Amerika Konfederasyonu’nun etkisi bayrakta mevcuttur.



Sonrasında mavi, beyaz ve mavi renklerine yatay olan şeritlerden etkilenerek oluşturulmakta olan bayrağa ek olarak kırmızı şeritte eklenmiştir. Bayrak üzerinde bulunan beyaz olan şeritler Orta Amerika ve böylece Kosta Rika’nın kuzey ile güney bölümünün birbirine olan bağlayıcılığı sembolize edilmektedir. Üzerindeki her iki mavi şeridin anlamı ise bölgeyi tamamen çevreleyen Karayip Denizi ile Pasifik Okyanusu'nu temsil etmektedir. Kırmızı renk ise Kosta Rika halkının sıcaklığı ile birlikte yaşama sevincini ve de ülkenin özgürlüğü amacı ile akıttığı kanını temsil etmektedir. Bu ülkede bulunan armasız olan bayrağın yanında bir de devlet kurumları tarafından kullanılan ve kırmızı şerit üstünde göndere çekilen kısma yakın bölümde devletin armasının da yer aldığı resmi olan bayrak bulunmaktadır.



Kosta Rika Ülkesi Nerededir?



Kosta Rika ülkesi, Kuzey kesimde Nikaragua, güneydoğu kesiminde Panama ile komşudur. Ayrıca batı kesiminde Büyük Okyanus, doğu kesiminde ise Karayip Denizi bulunmaktadır. Büyük Okyanus'ta toprağı bulunan Cocos Adası Ulusal Parkı yani Güney Amerika ülkesi olan Ekvador’a da komşu olarak bilinmektedir.



Kosta Rika Ülkesi Nüfusu Ne Kadardır?



Kosta Rika ülkesinin nüfusuna 2020 yılındaki yapılan sayımda verilerine göre bakıldığında yaklaşık olarak 5,094,118kişilik nüfus olarak saptanmıştır.



Kosta Rika Ülkesinin Başkenti Neresidir?



Kosta Rika ülkesinin başkenti San Jose’ dir. San Jose şehri bu ülkede bulunmakta olan en büyük ve en güzel şehir olmaktadır. Mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler arasında bulunmaktadır. Ayrıca bu ülkenin sahip olduğu telefon alan kodu 333 olarak yer almaktadır. Kosta Rika dünya üzerinde ordusu bulunmayan tek ülke olarak yer almaktadır. Ayrıca başkent San Jose şehri tarihi yerleri, pek çok barları ve çeşitli plajları ile yerli ya da yabancı birçok turistlerin bu ülkede en fazla ziyaret ettiği şehirdir.



Kosta Rika Ülkesi Para Birimi Nedir?



Kosta Rika ülkesinin ülke genelinde para birimi

Colón (CRK) olmaktadır.



Kosta Rika Ülkesi Resmi Dili Nedir?



Kosta Rika ülkesinin ülke genelinde resmi dili

İspanyolca olarak yer almaktadır. Ayrıca ülkede yaşayan bazı etnik gruplar bulunmaktadır. Bu etnik gruplar Kosta Rika Kızılderilileri olarak bilinmektedir.



Kosta Rika Ülkesi İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Kosta Rika ülkesi ile Türkiye ülkesi arasında saat farkı 9 saattir. Yani Türkiye konumu Kosta Rika konumundan 9 saat ileride yer almaktadır. Türkiye de saat 01:00 iken Kosta Rika ülkesinde saat 10:00 olmaktadır.



Kosta Rika Ülkesi Şehirler Nelerdir?



Kosta Rika ülkesinin başkenti olan San Jose başta olmak üzere ülkede birçok şehir bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: Alajuela, Cartago, Escazu, Curridabat, Golfito, Jacó, Limon, Liberia, Nicoya, Puntarenas ve Tibás olmaktadır.



Kosta Rika Ülkesi İklimi Nasıldır?



Kosta Rika ülkesinde iklim koşulları genel olarak gezmeye elverişlidir. Bu ülkenin kıyısındaki ovalarda nemli bir ekvator iklimi görülürken orta kısımda ılık iklim görülmektedir. Ayrıca yüksek kısımda ise genel olarak soğuk bir iklim hüküm sürmekte olduğu bilinmektedir. Bu ülkenin soğuk havaları hemen hemen hiç şiddetli değildir. Kosta Rika ülkesinin kıyı kesimlerinde ortalama sıcaklık olarak sıcaklık değeri 25 derece ile 32 derece arasında değişirken ülkenin orta kısımlarında sıcaklık değeri 21 derece ile 27 derece arasında değişmektedir. Havanın sıcaklığı yüksek olan bölgelerde ise genel olarak 10 dereceyi geçmemektedir