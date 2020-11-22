MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeler
ABONE OL
22.11.2020 - 22:15 | | AA

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeler

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 58 milyon 779 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 391 bini aştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeler

 

Vaka sayısı ABD'de 12 milyon 479 bin, Hindistan'da 9 milyon 129 bin, Brezilya'da 6 milyon 52 bin ve Fransa'da 2 milyon 127 bine yükseldi. 

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgınla mücadelede tüm dünya toplumlarının teşhis, tedavi ve aşılara erişiminin garanti edilmesi gerektiğini ve bunların herkesin hakkı olduğunu söyledi. 

İspanya'nın başkenti Madrid'in tarihi bit pazarı Rastro, Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan kapılarını yaklaşık 8 ay sonra yeniden açtı. 

Belçika'da Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerden sonra vaka sayılarındaki gerileme devam ediyor. Haftalık vakaların günlük ortalamalarını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 12-18 Kasım haftasında ülkedeki günlük ortalama vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 21 azaldı ve 4 bin 165 oldu. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kovid-19 küresel mücadele özel temsilcisi Dr. David Nabarro, Avrupa ülkelerinin salgının ilk dalgasına tepkisiz kalmasının ardından ikinci dalganın yaşandığını belirterek, "Gerekli altyapı şu anda oluşturulmazsa önümüzdeki yılın başlarında üçüncü bir dalga gelecek." uyarısında bulundu. 

Rusya'da Kovid-19'a karşı geliştirilmekte olan "Sputnik V" adlı aşının Amerikan ilaç şirketlerinin üzerinde çalıştığı aşılardan daha ucuz olacağı ileri sürüldü. 

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, G20 ülkelerine Kovid-19 salgınıyla mücadelede yoksul ülkelere yardım etme çağrısında bulundu. 

Çin'de son günlerde artan vakalar nedeniyle Singapur ve Hong Kong arasında 22 Kasım'dan itibaren başlaması planlanan karantinasız uçuşlar iki hafta ertelendi.

Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralıAksaray'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akılalmaz kaza! Taksi evin çatısına devrildi

Akılalmaz kaza! Taksi evin çatısına devrildi

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri 2020

Sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri 2020

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet