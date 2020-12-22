Kovid-19’da mutasyon kaosu

Çin’den dünyaya yayıldığı belirtilen yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 77 milyon 200 bini geçti. Virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığından ölenlerin sayısı da 1.7 milyonu aştı. Hızlı bir şekilde bulaşmaya devam eden Kovid-19 salgınında ikinci dalganın görüldüğü Avrupa ülkelerini saran mutasyon paniği Noel Bayramı nedeniyle üçüncü dalga endişesini daha da körükledi.

Daha bulaşıcı

Yeni tip koronavirüsün İngiltere’de yüzde 70 daha bulaşıcı olacak şekilde mutasyona uğradığı ilk geçen hafta açıklanmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın cumartesi günü akşam ülkede mutasyonlu bir koronavirüsün türünün ortaya çıkması nedeniyle başkent Londra’nın tamamı ile Güney ve Doğu İngiltere’de en katı kısıtlamaların uygulandığı 4’üncü seviye salgın riski alanına alındı. Johnson’ın açıklamasının ardından ülkede pekçok yerde kaos yaşandı. Kısıtlamanın ilan edildiği 18 milyonun yaşadığı bölgelerde vatandaşların birkaç istisna dışında evden çıkmaları ve Noel’de aileleriyle bir araya gelmeleri yasaklandı. Bu kararla birlikte yüzlerce kişi şehirlerinden çıkmanın yolunu aradı. Johnson’ın duyurusundan sonraki 90 dakika içinde insanlar otomobillere ve taksilere akın etti hatta araç kiralayarak “kaçmaya” çalıştı. Yaşanan bu kaosun ardından virüsün bu mutasyonu İngiltere dışında, İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Avustralya ve İskoçya’da tespit edildi. Ardı ardına yapılan duyurular ve uyarıların ardından geliştirilen aşılarla umut tohumunun ekildiği dünyada korku ve panik daha sert bir şekilde hortladı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke İngiltere’ye uçuşları durdurdu, önlemleri daha da sıkılaştırdı.

Adı: VUI 202012/01

Yeni mutasyonun ülkede eylül ayının sonlarında ortaya çıktığını duyuran İngiliz bilim insanlarının yaptığı ilk incelemeler mutasyonun koronavirüsün “spike proteini” olarak adlandırılan virüsün hücrelere yapışmasını ve içine girmesini sağlayan diken benzeri çıkıntılarda meydana geldiği tespit edildi. Avrupa Kontrol Merkezi yayımladığı raporda, Kovid-19 İngiltere’de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipine “SARS-CoV-2 VUI 202012/01” ismi verildiğini ve etkilerinin araştırılmaya başlandığı bildirildi. “VUI-202012/01” adlı mutasyonu araştıran Birleşik Krallık, Kovid-19 Genomics UK Konsorsiyumu (COG-UK) üyeleri, virüsün genetik yapısında meydana gelen “17 değişikliği” ortaya çıkardıklarını söyledi.

Araştırmacılar, mutasyonun bağışıklık sistemi zayıflamış ve virüsü yenemeyen bir hastada ortaya çıkmış olma olasılığına da dikkat çekti. Bilim insanları çalışmalarında mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tip olan virüse ilişkin incelemeleri kapsamında “Virüs, hangi ülkelere yayılıyor?”, “Piyasadaki PCR testleri ile tespitten kaçıyor mu?”, “Kullanılan antikor ya da plazma tedavilerinden etkilenmiyor mu?”, “Halihazırdaki aşıları etkisiz bırakacak mı?”, “Daha ağır hastalık yapacak mı?”, “Hastalığı geçirmiş olanlarda ikinci enfeksiyon geçirilme oranını artıracak mı?” sorularına yanıt ararken bugüne dek geliştirilen aşıların bu mutasyona karşı etkili olup olmayacağı başka bir tartışmayı başlatmış durumda.

Bilim insanları, yapılan incelemelerde bu türün daha bulaşıcı olduğuna dair kesin bulgular olduğunu belirledi. Ancak şu ana kadar öldürücülüğünün artıp azalmadığı ya da Kovid-19 hastalığının daha ağır geçmesine yol açıp açmadığına ilişkin herhangi bir bulgu olmadığı ifade edildi. Her ne kadar virüs mutasyona uğramış olsa da şu ana kadar geliştirilen ve tescillenen aşıların etkisini yitirmesinin ya da azalmasının beklenmediği de bilim insanlarının tespitleri arasında. Şu ana kadar onaylanan ve kısa bir süre içerisinde onaylanması beklenen aşıların tamamı mevcut spike protein yapısına göre geliştirildi. Bu nedenle de virüsün bu bölümünde meydana gelen bir mutasyonunu aşıları etkileyip etkilemeyeceği sorusu da gündeme geliyor. Ancak bilim insanları, aşıların bağışıklık sistemini, virüsün tek bir bölümü değil, farklı birçok bölümüne göre eğittiğini ve bu nedenle de tek bir yapıda meydana gelecek değişimin aşıların etkinliğini azaltmayacağını ifade etti.

Baskın tür olacak!

Mutasyona uğrayan ve İngiltere’de büyük hızla yayılan Kovid-19 türünün tüm dünyada baskın tür haline geleceği ifade ediliyor. İngiltere’deki uzmanlar, yeni türün çok daha hızlı yayıldığını ve bu hızla devam etmesi durumunda tüm dünyada baskın Kovid-19 türü haline geleceğini öne sürdü. Virüsün yeni türünün, mutasyona uğradıktan sonra çok daha kolay yayılma özellikleri kazandığı belirtilirken, yeni türün diğer tüm Kovid-19 türlerinin yerini alması bekleniyor.

‘Aşıları etkilemedi’

Siyasetçiler de mutasyonun aşıları olumsuz etkilemeyeceği mesajını veriyor. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, “Teoride, aşının etkili olmaması için hiçbir sebep yok” dedi. Europe 1 radyosuna konuşan Fransız bakan, bu yönde bir kanıt bulunmadığını söyledi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da pazar günü “Şu ana dek bildiklerimize göre, yeni türün aşılar üzerinde hiçbir etkisi yok” dedi.

DSÖ: Ciddi ölüme neden olduğuna dair kanıt yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün “ciddi hastalık veya ölüme” neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi. DSÖ’nün Kovid-19’a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove de “İngiltere, yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılan türünün aşıları etkilemediğini belirtti” ifadesini kullandı. DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, bunun virüs evriminin normal bir parçası olduğunu bildirdi.

‘mRNA aşıları güncellenebilir’

New York Times gazetesi, Kovid-19 konusunda da her yıl yenilenen grip aşılarına benzer bir sürecin işlemesi gerekebileceğini yazdı. Seattle’daki Fred Hutchinson Kanser Araştırmaları Merkezi’nden evrimsel biyoloji uzmanı Trevor Bedford, NYT’ye demecinde bilim insanlarının grip virüslerindeki mutasyonları düzenli olarak izleyip aşıları buna göre güncellediğine dikkat çekti. Bedford, aynısının Kovid-19 hastalığına yol açan SARS-Cov-2 virüsü için de yapılmasının gerekebileceğini söyledi.

NYT “İyi haber şu ki, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarını ayarlayıp güncellemek, geleneksel aşılara kıyasla çok kolay” ifadelerini kullandı. Bedford, bu tür yeni teknolojiye dayalı aşıların aynı zamanda çok etkili bir bağışıklık yanıtını tetiklediğini, dolayısıyla bu aşıların güncellenmesine ihtiyaç duyulacak bir durumun yaşanması için koronavirüsün yıllar içinde çok fazla mutasyon geçirmesinin gerekebileceğini söyledi.

‘Tehlike işareti görmüyorum’

İsviçre Basel Üniversitesi Moleküler Hayat Bilimleri Merkezi’nden Richard Neher, şu anda bir tehlike işareti görmediğini söylerken, virüsün mutasyona uğramasının alışılmadık olmadığını, gözlenen değişimin özelliklerini belirleyici bir biçimde etkileyip etkilemediğinin henüz bilinmediğini ifade etti. Viyana’daki Avusturya Bilimler Akamademisi’nden Andreas Bergthaler de ortada “çılgın derecede alarm verici” bir durum olmadığını söyledi. Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Christian Drosten ise, mutasyonların virüslerin ilk formundan her zaman daha üstün olmadığını belirtti. Drosten, Almanya’da şimdiye kadar mutasyona uğrayan virüs türünün görülmediğini söyledi. İngiliz Hükümetine bağlı olan Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu (Nervtag) üyesi Doktor Müge Çevik, şimdiye kadar 4 binden fazla yeni tip koronavirüs mutasyonunun gözlemlendiğini ve bunların yalnızca birkaçının önemli göründüğünü açıkladı. Çevik, “VUI-202012/01 virüsün genetik olarak değiştiği önemli bir varyant gibi görülüyor. Potansiyel olarak daha bulaşıcı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şu anda nedensel bir ilişki kuramıyoruz” dedi.

‘Kabiliyetini de yitirebilir’

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, AA’ya yaptığı açıklamada SARS-CoV2 virüsünün başından bu yana çok fazla mutasyona uğramadığına işaret ederek, şunları dedi:

“Mutasyonlar birçok ülke ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından sürekli izlenmektedir. Bugüne kadarki mutasyonlar virüsün hastalık yapma özelliğinde bir değişiklik yapmadı ama bulaşma gücünü 3-4 kat artıran mutasyonlar tespit edildi. En son İngiltere’de tespit edilen mutasyonla virüsün bulaştırıcı gücünün yüzde 70 arttığı belirlendi ama bu mutasyonun aşıya etkisi olmayacağı açıklandı. Şu ana kadar Kovid aşılarını etkisiz kılacak bir mutasyona rastlanmadı. Grip örneğinde olduğu gibi aşıyı etkisizleştirecek sık ve büyük mutasyonların oluşumu koronavirüsler için beklenmemektedir. Ayrıca olsa bile artık geliştirilmiş olan koronavirüs aşı geliştirme bilgisi sayesinde çok hızlı bir şekilde, aynı grip aşısında olduğu gibi yeni mutant virüse de etkili bir aşı geliştirilebilir.”

Son trene yetişmek için...





Avrupa ülkelerinin İngiltere’ye seyahat yasağı getirmeye başlamasıyla İngilizler, şehirlerinden çıkmanın yolunu aradı. otomobillere ve taksilere akın eden İngilizler, havalimanları ve tren garlarında son seferleri yakalayabilmek için adeta zamanla yarıştı.

Avrupa’dan BioNTech Pfizer aşısına onay

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Almanya merkezli BioNTech ile ABD’li Pfizer tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını onayladı. Avrupa Birliği (AB) de EMA tarafından verilen kullanım onayını tasdik etti ve dağıtım izni verdi. EMA Başkanı Emer Cooke yaptığı sanal basın toplantısında “EMA bilimsel komitesinin bugün (dün) toplandığını ve Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşı için AB’de pazarlama izni önerdiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum” dedi. EMA’dan yapılan açıklamada aşının faydalarının risklerinden daha fazla olduğu belirtilerek, “Aşının yeni koronavirüs mutasyonuna karşı işe yarayıp yaramayacağını gösteren hiçbir kanıt yok” ifadeleri kullanıldı. AB de aşıya verilen kullanım onayını tasdik etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, EMA’nın kararının ardından AB Komisyonu’nun izniyle Pfizer’in Belçika’daki tesislerinde üretilen aşıların AB üyelerine dağıtımının birkaç gün içinde başlayacağını söyledi. Von der Leyen, aşılamaların 27, 28 ve 29 Aralık tarihlerinde bütün AB ülkelerinde başlayabileceğini duyurdu.