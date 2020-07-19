MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kovid-19'u yenenlere virüs tekrar bulaşabilir
ABONE OL
19.07.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Kovid-19'u yenenlere virüs tekrar bulaşabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında salgında en fazla merak edilen nokta olan “Kovid-19’u yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağı” konusunun hala belirsizliğini koruduğunu açıkladı.

Kovid-19'u yenenlere virüs tekrar bulaşabilir

DSÖ’nün Kovid-19’a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, “Kovid-19’un bir kişiye ikinci kez bulaşıp bulaşmayacağı hakkında tam bir cevabımız yok. Ancak, bu aktif bir araştırma alanı ve şunu söylemeliyim ki tüm dünyada aktif ortak bir araştırma devam ediyor” dedi.

Ayrıca, geçmişte SARS koronavirüsüne yakalananlarda hastalığa karşı antikor geliştiğini, bu hastaların 12 ay veya daha fazla süre virüse bağışıklık kazandığını hatırlatan Kerkhove, normal gripte ise bağışıklık süresinin daha kısa olduğunu belirtti.

En büyük artış

Öte yandan DSÖ, dünya genelinde son 24 saat içinde toplam 237,743 yeni vakanın tespit edildiğini belirterek salgın süresince küresel koronavirüs vakalarında en büyük artışın gerçekleştiğini bildirdi. Yayınlanan günlük rapora göre, en büyük artış ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’dan geldi. Böylece dünya genelinde vaka sayısı 14 milyonu aştı, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 600 bine ulaştı. Yaptığı açıklamada salgın sürecinde sağlık çalışanlarının ağır çalışma koşullarına dikkat çeken DSÖ, dünya genelinde 1,3 milyondan fazla doktor ve sağlık personelinin de koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bu rakamın dünyada görülen vaka sayısının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturduğunu belirten DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Sağlık sektörü çalışanlarına çok şey borçluyuz” açıklaması yaptı.

Ağabeyi kaza yaptı, o yedek lastiği almaya çalıştıAntalya'da, takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Elciler, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulurken, olay yerine gelen kardeşi ise kaybolacağı gerekçesiyle aracın yedek lastiğini almak istedi. Polisin ikazıyla lastiği bırakan kişi, olay yerinden uzaklaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Guterres Milliyet için yazdı: Küresel uyanma çağrısı

Guterres Milliyet için yazdı: Küresel uyanma çağrısı

Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

‘Gezgin Yaka’ ile turlara yeniden başlayacaklar

‘Gezgin Yaka’ ile turlara yeniden başlayacaklar

Sıradaki Haber