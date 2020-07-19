Kovid-19'u yenenlere virüs tekrar bulaşabilir

DSÖ’nün Kovid-19’a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, “Kovid-19’un bir kişiye ikinci kez bulaşıp bulaşmayacağı hakkında tam bir cevabımız yok. Ancak, bu aktif bir araştırma alanı ve şunu söylemeliyim ki tüm dünyada aktif ortak bir araştırma devam ediyor” dedi.



Ayrıca, geçmişte SARS koronavirüsüne yakalananlarda hastalığa karşı antikor geliştiğini, bu hastaların 12 ay veya daha fazla süre virüse bağışıklık kazandığını hatırlatan Kerkhove, normal gripte ise bağışıklık süresinin daha kısa olduğunu belirtti.



En büyük artış



Öte yandan DSÖ, dünya genelinde son 24 saat içinde toplam 237,743 yeni vakanın tespit edildiğini belirterek salgın süresince küresel koronavirüs vakalarında en büyük artışın gerçekleştiğini bildirdi. Yayınlanan günlük rapora göre, en büyük artış ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’dan geldi. Böylece dünya genelinde vaka sayısı 14 milyonu aştı, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 600 bine ulaştı. Yaptığı açıklamada salgın sürecinde sağlık çalışanlarının ağır çalışma koşullarına dikkat çeken DSÖ, dünya genelinde 1,3 milyondan fazla doktor ve sağlık personelinin de koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bu rakamın dünyada görülen vaka sayısının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturduğunu belirten DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Sağlık sektörü çalışanlarına çok şey borçluyuz” açıklaması yaptı.