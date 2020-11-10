‘Kovid-19’u yüzde 90 engelledi’

Çin’den dünyaya yayılan ve 8 ayı geride bırakan yeni tip koronavirüs salgınında aşı çalışmaları sürüyor. Pfizer’ın Alman BioNTech firmasıyla ortak yürüttüğü deneysel Kovid-19 aşısının hastalığı yüzde 90 oranında engellediği tespit edildi. Pfizer ve BioNTech, söz konusu gelişmeyi “bilim ve insanlık için büyük bir gün” sözleriyle duyurdu. ABD’li ilaç şirketi Pfizer’dan yapılan açıklamada, potansiyel aşının klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu ve bu aşının pandemiye karşı mücadelede bir kilometre taşı olduğu belirtildi. Aşının insanların kullanımına hemen sunulmayacağını belirten Pfizer, Gıda ve İlaç Dairesi tarafından değerlendirilmeye tutulacağını açıkladı. Söz konusu aşı adayı 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edildi. Denemelerde ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadı. Koronavirüs aşısının denendiği ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Aşı, üç hafta arayla iki doz halinde uygulanacak. Pfizer yıl sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 sonuna kadar ise 1.3 milyar doz aşıyı piyasaya sürebilmeyi planlıyor.



‘Dünya için iyi haber’



Şirketin elde ettiği bulgular, 94 katılımcının Kovid-19’u yendiği ara deneye dayanıyor. Deneyler 164 vakaya kadar devam edecek. Eğer veriler böyle seyretmeye devam eder ve Pfizer’ın beklediği güvenlik değerlendirmeleri de iyi gelirse bu dünyanın salgını kontrol altına almak için yeni bir araca sahip olduğunun bir göstergesi olacak. Pfizer’ın Aşı Geliştirilmesinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı William Gruber, “Bu bütün dünyanın, ABD’nin ve kamu sağlığının alacağı en iyi haberlerden biri. Aşama 3, Kovid-19 aşısı denememizin ilk sonuçlarıdır. Bu aşama aşımızın Kovid-19’u önleme yeteneğinin ilk kanıtını ortaya koyuyor” dedi ve umut ettiği en iyi sonuçlardan bile daha iyi sonuçlar elde ettiklerini söyledi. BioNTech CEO’su Uğur Şahin ise daha önceki aşıların yüzde 60-70 oranında etkili olması beklenirken “yüzde 90’dan fazla bir oranın inanılmaz” olduğunu belirtti. Şahin, “Tam da salgının ikinci dalgasının ortasındayken ve birçoğumuz karantinadayken bu başarı çok büyük bir öneme sahip ve normale dönmek için bir fırsat” dedi.



Bu gelişme ile birlikte Pfizer’ın hisseleri yüzde 14.7, BioNTech’in hisseleri ise yüzde 24 arttı. Aşı haberinin ardından petrol fiyatları da yükselişe geçti.



ABD 100 milyon doz aldı, AB sırada



Pfizer ve BioNTech’in Kovid-19’a karşı geliştirmekte olduğu aşıdan iyi sonuçlar gelmesinin ardından ABD 100 milyon doz satın aldığını, Avrupa Birliği ise 300 milyon doz satın alacağını duyurdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşının klinik denemelerinden gelen sonuçları “harika haber” olarak nitelendirerek, “AB Komisyonu 300 milyon doza kadar aşı almak için bu şirketlerle yakında sözleşme imzalayacak” ifadesini kullandı. ABD ise aşıdan 100 milyon başlangıç dozu satın aldığını ve 1 milyar 95 milyon dolar ödediğini duyurdu.



Türk bilim insanının eli



Pfizer’ın birlikte hareket ettiği Almanya merkezli şirket BioNTech’in arkasında ise başarılı bir Türk çifti bulunuyor. Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech’i eşi Özlem Türeci ile yöneten ve CEO olarak görev alan Prof. Dr. Uğur Şahin, 2020’nin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Şahin, Pfizer ile anlaşarak aşı çalışmalarına hız kazandırdı. Kurduğu şirketi 4 yıl önce 400 milyon euro’ya satan Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin, 2019’da 650 milyon euro olan serveti, Kovid-19 aşısını geliştirmeye başladıktan sonra 2.4 milyar euro’ya yükseldi. Aşı haberiyle şirketin değeri ise 22 milyar dolara ulaştı. Şahin, Almanya’da aşı üretimi için fabrika almış ve 100 milyon adet aşının üretimi için hazırlıklara başlamıştı. Şahin geçen aylarda Almanya’nın 93. zengini unvanını almıştı.