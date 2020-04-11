Kovid-19’un göç haritası

İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, 24 Aralık 2019 ve 4 Mart 2020 arasında dünyanın dört bir yanından alınan örnekler kullanılarak “Kovid-19 ailesi” de belirlendi. İnsanın bağışıklık sistemine daha kolay girebilmek için defalarca kez mutasyon geçirdikten sonra oluşan A, B ve C olarak adlandırılan Kovid-19’un üç farklı, ancak yakından akraba olan versiyonları bulundu. Yarasalar ve pangolinlerde bulunan virüsle en yakından ilişkili olanın A tipi Kovid-19’un “atası” olduğu belirtildi. B tipi, iki mutasyonun sonucunda A’dan türediği, C’nin ise B’nin bir “çocuğu” olduğu açıklandı. Araştırmada, A tipinin Vuhan’da bulunduğu ancak yaygın olarak görülen türün bu olmadığı bulundu. Vuhan’da yaşayan ABD’lilerde A’nın mutasyona uğramış versiyonları görüldü. Çin’de baskın olarak bulunan B tipinin mutasyonunun ülke içinde yavaş olduğu ancak Çin’in dışında hızla mutasyona uğradığı belirtildi. Araştırmacılar, C tipinin ise Singapur üzerinden Avrupa’ya geçtiğini tespit etti. C’nin Fransa, İtalya, İsveç ve İngiltere’den erken hastalarda bulunan Avrupa tipi olduğunu söyleyen bilim insanları, virüsün İtalya’ya ilk girişinin 27 Ocak’ta Alman vaka ile gerçekleştiğini ve benzer dönemde başka bir İtalyan vakanın “Singapur topluluğu” ile ilişkili olduğunu açıkladı.